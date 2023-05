Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Arriva la risposta della dama

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbe essere in crisi? Arrivano le parole della dama del trono over. Ecco cosa ha detto.

Usciti dal programma di Uomini e Donne oramai da diversi mesi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una delle coppie più seguite sui social dai fan del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra chi li ama e chi invece grida alla farsa, i due ex partecipanti del trono over del programma si raccontano sui social con grande frequenza e nelle ultime storie qualcuno ha ravvisato aria di crisi tra il cavaliere e la dama.

Uomini e Donne, crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

La coppia si è raccontata di recente sul magazine ufficiale della rivista e ha trascorso dei romantici giorni nella città dell'amore per eccellenza, Parigi: i loro profili Instagram si erano colorati di stories piene di bei momenti trascorsi insieme, ma è bastata una sola foto a scatenare il dubbio che anche in questo caso "non è tutto oro quello che luccica". Infatti, l'ex dama Ida aveva pubblicato una storia con un detto famoso che ha messo subito in allarme i fan. La frase diceva:

"Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio"

E subito i fan hanno ipotizzato che si trattasse di un indizio di una crisi con il compagno. La diretta interessata, tuttavia, ha voluto spiegare cosa intendesse con quella frase e subito dopo, infatti, ha pubblicato diverse stories dove raccontava di una disavventura subita, mentre era a Roma con Alessandro:

"Eccomi qua, scusate per la voce. La storia di prima l'ho messa perché mi è successa una disavventura. Ci è successa mentre eravamo insieme. Io e Ale eravamo a Roma per passare dei giorni insieme, ma mi hanno rubato la borsa. Quindi, sono stata turbata e sono ancora molto scioccata. Però, l'importante è che non c'è successo niente, né a me, né ad Ale e che stiamo bene. Vi ringrazio perché mi avete cercato e che vi siete preoccupati, però, sto bene. Stiamo bene! Sono cose che succedono."

La spiegazione non ha però convinto i fan della coppia, anche perché l'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso diverse segnalazioni da parte di utenti anonimi che rivelavano che Vicinanza potesse avere un'altra donna, con cui si sente e si scrive.

