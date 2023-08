Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza a New York per il compleanno del cavaliere!

Gossip TV

Altro che ritorno a Uomini e Donne, altro che ospitata nella prima puntata del dating show di Canale5: Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono volati a New York per festeggiare il compleanno del cavaliere del trono over!

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza a New York per festeggiare il compleanno del cavaliere

Le ultime stories di Ida Platano mostrano la nota dama del trono over a New York insieme al compagno Alessandro Vicinanza: la coppia, infatti, è volata nella Grande Mela in occasione del compleanno del cavaliere per festeggiare in grande stile. Qualche giorno fa Platano aveva condiviso con i fan una storia su Instagram che aveva riacceso le speranze dei followers di vederla tornare nel programma come opinionista. Poi, erano arrivati rumors di un'ospitata nella prima puntata di Uomini e Donne, le cui registrazioni si terranno proprio oggi, 24 agosto, e tutti i fan erano in attesa di ascoltare dai diretti interessati come procedesse la loro storia e speravano, addirittura, in un annuncio importante: magari, la proposta di matrimonio?

Al momento, dato che la coppia si trova a New York, è escluso che torneranno come ospiti nelle prime puntate del dating show, che hanno lasciato insieme diversi mesi fa. La loro uscita dal programma aveva sorpreso i fan e gli stessi cavalieri e dame del parterre: Ida, infatti, era stata legata per molto tempo al cavaliere Riccardo Guarnieri e quest'ultimo sembrava ancora interessato a lei, nonostante fosse oramai chiaro che i loro rapporti non sarebbero mai potuti tornare come prima. Tuttavia, l'entrata in scena di Alessandro Vicinanza aveva cambiato le carte in tavola: il cavaliere napoletano era riuscito a conquistare il cuore della dama bresciana e, insieme, avevano lasciato gli studi di Canale5. A distanza di mesi, i due sono più uniti che mai e al di là delle malelingue, la loro storia continua a gonfie vele!

Per celebrare il suo 40esimo compleanno, Alessandro Vicinanza ha deciso di condividere un post sui social in cui ha ringraziato tutti per gli auguri, con diversi scatti del suo giorno speciale, trascorso insieme alla compagna:

"Si è vero 40 anni fanno un effetto strano facciamo che mi distraggo dai numeri e mi affido ancora alle parole...Ho capito che nella vita le possibilità sono infinite, le uniche limitazioni sono quelle che ci pone la nostra mente. E faccio miei alcuni pensieri filosofici. Considerando ogni giornata come una vita a se stante e che la vita può essere capita solo all'indietro, ma va sempre e solo vissuta in avanti. Allora, grazie a tutti quelli che hanno speso qualche attimo per me, a quelli che mi fanno capire tutti i giorni quanto sia fortunato"

