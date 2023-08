Uomini e Donne, Ida Platano: "Devo sentire che sto insieme ad Alessandro perché mi paga i viaggi!"

Gossip TV

Nuovo sfogo dell'ex dama sui social del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano.

Rientrata a Brescia dopo qualche giorno di vacanza trascorsi alle Isole Baleari con Alessandro Vicinanza, Ida Platano, nota ex dama del trono over di Uomini e Donne si è nuovamente sfogata contro gli hater che l'accusano di stare con l'imprenditore campano per la sua agiatezza economica.

Uomini e Donne, nuovo sfogo di Ida Platano: "Mi ha regalato un viaggio a Miami ma per il resto faccio tutto con le mie possibilità"

"Oramai la cattiverai di alcune persone non mi fa più caldo né freddo però non sono qui per giustificarmi con nessuno" ha esordito Ida che ha continuato precisando, ancora una volta, che non le mancano le possibilità per viaggiare e che lo ha sempre fatto

"Viaggio da quanto avevo 20 anni, con le mie possibilità sempre, vi posso consigliare anche posti dove andare alcune esperienze, positive e negative, alcuni posti mi hanno lasciato davvero tanto state vendendo che vado via più spesso ma del male a chi faccio? A nessuno. Devo sentire che io sto insieme ad Alessandro perché mi paga i viaggi. Mi ha regalato un viaggio a Miami ma per il resto faccio tutto con le mie possibilità, fatevene una ragione perché io amo tanto viaggiare"

Intanto, l'amore con l'ex cavaliere prosegue a gonfie vele. Di recente si era mormorato un momento di crisi, ma per la coppia si è trattato solo qualche litigio, ritrovandosi più uniti e complici che mai. Nei giorni trascorsi a Formentera, la Platano ha pubblicato una foto con una dedica proprio per il fidanzato

"Siamo come isole nel mare, separate in superficie, ma collegate nel profondo."

Alessandro, una settimana fa, ha pubblicato una serie di foto e video con Ida, confermando tutto il suo amore: "Si ama in 2, Si litiga in 2 Si ha voglia in 2 Ci si ritrova in 2. Love you

