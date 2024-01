Uomini e Donne, Ida Platano dedica una storia a Mario Cursitore? I fan notano un dettaglio sui social!

Gossip TV

La tronista di Uomini e Donne, Ida Platano, ha dedicato una storia social al corteggiatore Mario Cursitore? Ecco cosa hanno notato i fan.

Il trono classico di Ida Platano continua a far discutere: l'ex dama di Uomini e Donne è tornata nel dating show di Maria De Filippi dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, presentandosi questa volta per il trono e aprendo così la strada alla possibilità, per cavalieri e dame del parterre, di diventare a loro volta tronisti.

Uomini e Donne, Ida Platano pubblica una storia per Mario Cursitore?

Tra i suoi corteggiatori ci sono David, Ernesto Russo, Sergio e Mario Cursitore. Dalle anticipazioni sul programma di Canale5 sappiamo che i primi due si sono autoeliminati, preferendo lasciare il programma. Perciò, a corteggiare Ida Platano sono rimasti solo Sergio e lo speaker di Radio KissKiss. Su quest'ultimo, proprio nei giorni scorsi, è apparsa una segnalazione davvero assurda. Il corteggiatore, infatti, si è presentato nelle puntate appena registrate con un tatuaggio dedicato alla dama: tuttavia, un retroscena pubblicato dall'esperta del gossip Deianira Marzano ha svelato che, in realtà, il tatuaggio sarebbe estremamente sottile e facile da rimuovere.

Con questo dettaglio il pubblico ha immediatamente compreso che il gesto di Mario era stato fatto per pura teatralità e per accattivarsi il favore dei fan del programma. Nonostante fosse uno dei corteggiatori più apprezzati dal pubblico, per la sua schiettezza e la sua pacatezza, dopo le diverse segnalazioni giunte sul suo conto, i fan hanno iniziato a storcere il naso e a guardarlo sotto una luce diversa. Tuttavia, sembra che Ida sia già più che cotta di Mario e che gli abbia dedicato una storia su Instagram. Che a Ida il corteggiatore napoletano piaccia è più che evidente, visto anche come ha perdonato facilmente gli scivoloni del corteggiatore e la sua brevissima chiacchierata con la dama Mariangela, quando già corteggiava la tronista.

Ora, da Deianira Marzano giunge una nuova segnalazione: un utente avrebbe visto Ida e Mario a Napoli, mentre passeggiavano mano nella mano. E, guarda caso, proprio nella giornata di ieri la tronista ha pubblicato uno scatto che ritraeva un aereo: che stesse andando a Napoli per raggiungere il corteggiatore? Inoltre, come didascalia di questo scatto, Ida Platano ha associato come didascalia uno stralcio di quella che sembra una poesia e che pare dedicata a Mario Cursitore:

"Il motore è il cuore di un aereo, ma il pilota è la sua anima"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne