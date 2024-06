Uomini e Donne, Ida Platano criticata da un hater: "Sei una madre terribile". Ecco come ha risposto!

Gossip TV

L'ex tronista e dama di Uomini e Donne Ida Platano è stata di nuovo criticata da un hater: ma ecco come ha risposto la diretta interessata!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Ida Platano, è stata duramente attaccata sui social e ha deciso di pubblicare tutti i commenti negativi che le vengono rivolti. Ecco la protagonista dell'ultima edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi come ha reagito a tutte le offese ricevute online.

Uomini e Donne, Ida Platano insultata sui social: "Sei una pessima madre"

L'ex dama e tronista di Uomini e Donne è stata presa di mira dagli haters sui social: nulla di nuovo, dato che da anni, Ida Platano viene spesso insultata e offesa per il suo lavoro da influencer e per la partecipazione al programma di Maria De Filippi. Molti fan, infatti, ritengono che Ida sia ancora legata al programma solo perché in cerca di notorietà e che non sia davvero interessata a cercare l'amore.

L'annuncio che sarebbe stata lei la tronista di Uomini e Donne, dopo la fine del trono di Manuela Carriero, ha lasciato tutti a bocca aperta, anche perché ha segnato un precedente nella storia del programma: mai prima di lei, un volto del trono over era poi diventato tronista. Inoltre, Ida è stata molto criticata perché, al contrario degli altri tronisti, ha mantenuto attivo il suo account Instagram, sponsorizzando prodotti e lavorando come influencer, altro particolare che ha fatto storcere il naso ai fan della trasmissione.

Tuttavia, se di solito la tronista reagisce con indifferenza e ironia alle critiche che le vengono rivolte in quanto donna e influencer, non è lo stesso quando tirano in ballo la persona per lei più preziosa di tutte: il figlio Samuele. Il bambino è, infatti, per Ida la gioia e orgoglio più grande e in diverse occasioni ha dichiarato con fermezza che non avrebbe tollerato offese nei confronti di suoi figlio, né che vensisse giudicata in quanto madre.

Uomini e Donne, Ida Platano risponde alle critiche online!

Purtroppo, è proprio ciò che è successo in queste ore: sui social, Ida Platano ha pubblicaotun video contenente diversi commenti negativi e offese che ha ricevuto in risposta alle sue stories. Le offese sono moltissime e variano da commenti come "madre terribile" a insulti misogini e violenti.

L'ex tronista ha voluto condividere queste offese sui social anche per sensibilizzare i suoi followers e mostrare loro che non aveva intenzione di tacere di fronte alla violenza online che stava subendo. Con un lungo messaggio, Ida si è rivolta ai suoi fan e ha dichiarato di essere abituata a certi commenti, ma nonostante tutto sono parole che le provocano fastidio e che non ha intenzione di tollerarle.

L'ex dama del trono over ha poi proseguito dicendo che le persone che le hanno rivolto questi commenti devono essere infelici e per nulla soddisfatte della loro vita, ma che questo non le autorizza certo a offendere gli altri:

">Che devo dire? Mi viene la nausea. Che schifo. Comunque sapete benissimo che non mi toccano per niente questi commenti. Li ho messi perché a volte mi dite “beh ci sono solo commenti positivi”. No! Ci sono tantissimi commenti negativi. Queste persone sicuramente hanno una vita tristissima e quindi si sfogano"

Ida ha poi proseguito parlando del suo ruolo di madre e dell'amore per il suo Samu, affermando che non si fermerà e prenderà provvedimenti di fronte a queste intollerabili offese:

"Quello che voglio dire è che per quanto riguarda il mio ruolo di madre e mio figlio lì non ce n’è per nessuno. Quindi prenderò provvedimenti come al solito e poi per il resto quando li leggo mi viene anche da ridere. Ma come si fa a scrivere queste cose? Da ridere! Vi ho fatto vedere solo una parte, ma è tutto il giorno, sicuramente non ha niente da fare, non so se è donna o uomo. Si impegna proprio a dirmene dalla mattina alla sera. Va beh, mi pensa!"

