Uomini e Donne, Ida Platano contro un hater: "Potete dirmi qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca"

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano, si è lasciata andare a un lungo sfogo dopo che un hater ha insultato pesantemente suo figlio. Ecco cosa è successo.

Nuovo scontro sui social per la dama del trono over Ida Platano: dopo l'uscita da Uomini e Donne, storico dating show di Canale5 con Maria De Filippi, insieme al compagno Alessandro Vicinanza, l'ex dama si è trovata in molti casi a dover affrontare insulti e offese, legate principalmente alla sua relazione con il cavaliere. Ma, questa volta, un hater si è spinto oltre e ha insultato pesantemente suo figlio, provocando la reazione furiosa di Platano.

Uomini e Donne, Ida Platano contro l'hater che ha insultato suo figlio: "Non ti permettere mai più. Ci saranno conseguenze"

Qualche giorno fa, Ida ha pubblicato un suo scatto su Instagram, con la didascalia:

"Metà Donna e Metà Guerriera. Delicata e Forte. Buona serata a tutti Belli Miei"

Come spesso succede, il post è stato preso di mira sia dai followers affezionati alla dama, sia dagli haters, alcuni dei quali hanno insinuato che l'ex dama si può permettere la vita che ha solo grazie al programma di Maria De Filippi e che non sarebbe altro che una mantenuta dal compagno. Tuttavia, un hater si è spinto oltre ed è arrivato a contattare l'ex dama in Direct per insultare pesantemente lei e suo figlio:

"Ma non ti vergogni a comportarti così. C'hai un figlio, datti una calmata. Ora si capisce la ragione per la quale tuo figlio è un b******* senza un padre"

Il messaggio è continuato con offese a Ida e alla sua persona, insulti sui quali la dama, come ha specificato in più di un'occasione, di solito sorvola, ma avendo insultato suo figlio, non è possibile questa volta far finta di nulla. Perciò, in diverse stories su Instagram, Ida si è lasciata andare a un lungo sfogo, promettendo, inoltre, che ci saranno conseguenze per questo hater e ribadendo che:

"Potete dirmi qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca. Uomo o donna che sia dietro quell'account sai benissimo come ti va a finire perché io non sto ferma a questa cosa. [...]Fate veramente schifo, vergognatevi."

