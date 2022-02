Uomini e Donne, ''Ida sei innamorata di Armando?'': Gianni Sperti gela la dama

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gianni Sperti spiazza Ida Platano.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Diego Tavani finisce al centro delle polemiche per il mancato bacio a Gloria, che è stupita dalla reazione del romano. Ida Platano e Alessandro Vicinanza, nonostante la frequentazione continui, hanno dei problemi da risolvere a causa della distanza. Una domanda di Gianni Sperti mette in imbarazzo la dama bresciana.

Uomini e Donne: Gianni Sperti punge Ida Platano

La puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto della conoscenza tra Diego Tavani e Gloria. La dama ammette di percepire molta freddezza e poco impegno da parte del cavaliere romano, che non riesce mai a farle neppure una chiamata. Diego, tuttavia, spiega che preferisce vedere Gloria di persona piuttosto che chiamarla, dato che abitano a pochi chilometri di distanza. “In una settimana non volevo opprimerla, dobbiamo trovare l’equilibrio. Io ho preferito presentarmi sotto casa sua, e parlare un’ora che lei, piuttosto che la telefonata”, ha commentato Diego. Maria De Filippi mostra una clip che riguarda il romano, che ha ricevuto una sorpresa da parte di una donna misteriosa e in studio scopriamo che è stata Elena. “Dopo la pausa di Natale, ti sei riavvicinato per chiedermi di accompagnarmi in stazione, mi hai mandato un messaggio e la cosa mi ha fatto riflettere. Nell’uscire con le altre persone, ho capito che il mio pensiero era ancora rivolto a te”, ha spiegato la dama.

Si scopre che Diego ha inviato anche un biglietto di San Valentino ad Elena e Armando Incarnato perde la calma, accusando il romano di essere falso. Diego si difende, e dichiara di non essere più interessato ad Elena e di essere intrigato da Gloria, anche se non sa come gestire le aspettative della dama. “Diego le tue sono tutte scuse, con me ti sei baciato dopo tre uscite”, ha sbottato Ida Platano,.Tocca poi ad Ida e Alessandro Vicinanza, che continuano a frequentarsi nonostante il cavaliere sia molto frenato a causa della distanza. “Ida sento odore di scusa con questa storia della distanza. Dopo poche settimane, già questo pensiero… Si sta preparando per la fuga, che arriverà a breve”, ha commentato Cipollari. Alessandro dichiara che la sua intenzione è trovare un modo per raggiungere Ida a Brescia, ma tutti credono che il cavaliere non sia pronto ad impegnarsi.

De Filippi annuncia che c’è un nuovo cavaliere per Ida, che decide di farlo entrare in studio ma lei non vuole conoscerlo meglio per via dell’età. “Senti Ida, ma sei sicura che non vuoi rivedere il tuo rapporto con Armando? perché sei l’unica che lo comprende, magari potrebbe nascere una grande storia d’amore. Tante volte l’amore nasce anche dal comprendersi e volersi bene, poi dopo nasce il resto”, questa la dichiarazione spiazzante di Gianni Sperti. La dama bresciana conferma di provare semplice affetto per Armando, e di non vederlo come uomo al suo fianco.

