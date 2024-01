Uomini e Donne, Ida Platano commenta il tatuaggio di Mario Cursitore: "Gesto importante, io..." [VIDEO]

Gossip TV

A Uomini e Donne il corteggiamento di Ida Platano da parte di Mario Cursitore ha visto il corteggiatore presentarsi in studio con un tatuaggio per la tronista.

A Uomini e Donne, ha sorpreso il gesto di Mario Cursitore per Ida Platano: il corteggiatore, infatti, ha deciso di dimostrare il suo interesse per la tronista del dating show di Canale5 tatuandosi il suo nome sul polso.

Uomini e Donne, il gesto di Mario per Ida e l'addio di Ernesto

La tronista e Mario avevano vissuto un momento molto difficile, dopo che sullo speaker era arrivata una segnalazione: una donna, Mariangela, si era presnetata in studio e aveva svelato che il corteggiatore le aveva scritto e si erano messaggiati per diversi giorni, all'insaputa della tronista. Nonostante Ida avesse deciso di perdonarlo, il corteggiatore aveva più volte dichiarato di non sentirsi alla sua altezza e di volersene andare, tanto che anche le ultime esterne insieme li avevano mostrati sempre più distanti.

Tuttavia, in puntata, Mario aveva svelato alla tronista il gesto eclatante per dimostrarle il suo interesse: si era tatuato il suo nome sul polso e l'aveva mostrato a Ida, per poi tirarla in un abbraccio appassionato. La tronista ha rivelato che questo gesto non l'ha lasciata indifferente, anche se sono piovute diverse segnalazioni - di cui Ida non sa nulla - sulla bontà dei sentimenti di Mario e del suo gesto per lei:

"Sono felice, una dimostrazione l'ho avuta. Non mi arrivava quell'interesse in più. Un tatuaggio è una cosa importante, poi con il mio nome...mi ha fatto effetto. Siamo a 1, prima eravamo a 0, ora a 1"

Sull'addio di Ernesto Russo, che ha annunciato di voler lasciare il programma, Ida ha svelato che la sensazione di freddezza che ha percepito è stata reciproca e che, al di là di tutto, era contenta di averlo conosciuto:

"Ernesto ha preso una decisione, non aveva quell'input in più, questa situazione di freddezza era anche da parte mia, però avrei voluto vedere e aspettare. Una bella persona, una bella testa, è stato bello conoscerlo, anche se per poco"

