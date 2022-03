Uomini e Donne, Ida Platano: Armando Incarnato è l’uomo giusto per la dama?

Gossip TV

Ida Platano vive un momento delicato a Uomini e Donne e il suo rapporto con Armando Incarnato è sempre più criticato.

Ida Platano è una delle dame più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne. La bresciana, conclusa la sua relazione travagliata con Riccardo Guarnieri, è tornata nello studio del dating show di Canale5, ma sembra essere ancora molto frenata dall’esperienza passata. Tra le discussioni con Alessandro Vicinanza e i dubbi di Gianni Sperti, il pubblico ormai è certo che l’uomo perfetto per Ida sia Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Ida Platano e Armando Incarnato insieme?

Quando Ida Platano ha deciso di tornare in pianta stabile nello studio di Uomini e Donne, i fan del programma di Maria De Filippi sono rimasti decisamente soppressi. Tutti, infatti, hanno vissuto con trasporto la difficile relazione tra la dama bresciana e Riccardo Guarnieri, fatta di tira e molla, dichiarazioni passionali e momenti veramente struggenti. Ida non è uscita illesa da questa relazione e ci ha messo molto tempo per digerire la fine del rapporto con Guarnieri, che inevitabilmente la condiziona ancora ora.

Durante la conoscenza con Alessandro Vicinanza, avvenuta dopo le delusioni di Marcello Messina e Diego Tavani, Ida sembra essere col piede sul freno, impossibilitata a lasciarsi andare completamente e fidarsi del cavaliere partenopeo. Certo, Alessandro non ha dato chissà che garanzie ad Ida, ribadendo di volerla conoscere meglio con calma e di non essere pronto a pensare ad un futuro insieme a Brescia. Questo, unito al fatto che Vicinanza dà l’impressione di essere un uomo piacente al quale piace piacere, frena moltissimo Ida che non riesce a fare passi avanti in questa relazione. Nelle ultime settimane, inoltre, Gianni Sperti ha sollevato una questione molto spinosa, chiedendo ad Ida se il suo cuore non fosse già occupato da Armando Incarnato.

Il cavaliere più polemico del parterre maschile, infatti, si inserisce spesso nelle vicende personali di Platano, difendendola a spada tratta e mostrando di essere molto in sintonia con lei. Ida ha escluso ogni possibile lieto fine romantico con Armando, che invece è rimasto sempre in silenzio e ha accettato i commenti della dama, facendo sorgere il dubbio nel pubblico che a lui interesserebbe e come approfondire l’amicizia platonica. Insomma, Ida deve iniziare a cambiare il suo modo di approcciarsi e difendersi dagli uomini se vuole avere l’occasione di fidarsi e librare il volo, così come ha fatto Isabella Ricci che convolerà a nozze con Fabio Mantovani.

