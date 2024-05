Uomini e Donne, Ida Platano: "Adoro di te che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori"

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano, chiusa la sua partentesi come tronista, ha condiviso un messaggio suo social non nascondendo una certa amarezza nel suo attuale stato d'animo. La 42enne di origini siciliane, residente da anni a Brescia dove lavora come hair stylist, dopo anni di presenza nel parterre femminile dell'over ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, ex cavaliere campano del parterre senior.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare"

La relazione tra Ida e Alessandro è terminata dopo un anno e sono entrambi tornati del dating show. Ida tuttavia, si è seduta sulla poltrona rossa diventando la nuova tronista del programma a novembre. Qualche settimana dopo, anche l'ex fidanzato è tornato nell'over e ha scelto poi di lasciare nuovamente il programma con l'ex dama Roberta Di Padua con la quale è ancora felicemente fidanzato.

"In amore sono istinto puro - queste le parole della Platano nel video di presentazione - Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo sempre i miei sentimenti ma ahimè fino adesso non è andata molto bene. Sicuramente non perderò questa parte di me altrimenti non sarei io. Oggi però voglio vivere un percorso diverso perché vorrei fosse la volta giusta. Mi piace l'uomo alto e mediterraneo anche se l'estetico non è tutto.Voglio un uomo che sia deciso, determinato e che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse 'non ti preoccupare Ida, ci sono io con te...' Se esiste non lo so forse lo devono progettare. So cosa voglio dalla vita e farò di tutto per ottenerlo, voglio una storia d'amore che sia per sempre."

Le cose tuttavia non sono andate come sperava Ida e si è ritrovata a lasciare il dating show di Canale 5 senza scegliere alcun corteggiatore. La Platano dopo diverse conoscenze termiante, ha scelto di proseguire la frequentazione con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Con il primo, l'ex dama dell'over si è ritrovata ad dover fronteggiare diverse bugie e segnalazioni che si sono rivelate veritieri. Con il secondo, è sembrato fosse poco coinvolta e lui stesso ha dichiarato di non voler essere la sua seconda scelta. Ida ha consluso il suo trono nella puntata che andata in onda ieri e ha saluto tutti commossa. Oggi, l'ex tronista sui social, ha condiviso un messaggio che non nasconde certo un po' di amarezza:

"Ogni volta che qualcuno proverà a sminuirti, lascialo fare, sorridi come si sorride al matto del paese, con tenerezza. Ciò che adoro di te è che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori. Sei sempre stato un po' incasinato e ormai il caos che hai dentro non vuoi più sistemarlo, perché ora ti piace e hai capito che chi ti vuole, non ti cambia. Rimani cosi come sei, fallo per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che fai, ti tornerà indietro. Buongiorno Belli miei"

