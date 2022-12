Uomini e Donne, Ida e Alessandro ospiti a Verissimo: la scelta di Silvia Toffanin divide

Gossip TV

La (neo) coppia protagonista del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo nel corso dell'appuntamento di domenica 4 dicembre.

L'annuncio, diffuso sulle pagine social del programma di Canale 5, ha diviso il pubblico.

"Direttamente da Uomini e Donne, domenica a Verissimo alle 16 su Canale 5, la prima intervista insieme di Ida e Alessandro" si legge sul profilo Instagram del talk show.

A parte i fan peraltro numerosi della coppia, si leggono sull'annuncio anche tante critiche soprattutto accuse ai due protagonisti del dating show di sfruttare il momento per avere visibilità continuando a esporsi mediaticamente invece di vivere la loro storia d'amore in maniera più riservata.

"Qui non si parla di amore ma solo di gossip. Prima con Riccardo, adesso con Alessandro" , si legge sotto l'annuncio in riferimento ad altre ospitate della Platano a Verissimo in cui dichiarava di amare ancora Riccardo Guarnieri. "Quanto gli piacciono le telecamere a questi due, ridicoli!" e ancora, "Non ce la fanno a non apparire in Tv e viversi la loro storia in anonimato, non sia mia che qualcuno si dimentichi di loro".

Entrambi i protagonisti del dating show hanno commentato l'annuncio con dei cuoricini e anche Gemma Galgani, grande amica di Ida, ha voluto dire la sua entusiasta di poterli rivedere in tv. "Che meraviglia, un inno all'amore" .

Ida e Alessandro hanno confidato a Uomini e Donne Magazine di pensare già alla convivenza e di volersi trasferire a Roma.

“Io già prima della scelta mi sentivo il fidanzato di Ida - ha dichiarato Vicinanza al settimanale - a lei lo avevo confessato, per questo i giorni trascorsi insieme post scelta sono stati per me una continuazione di qualcosa che c’era già. Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo […] In questa seconda fase della nostra conoscenza, a fare la differenza sono state le reciprocità, la voglia di stare insieme e la confidenza […] Credo che Ida i suoi fantasmi li abbia sconfitti mesi fa. Probabilmente ci siamo ritrovati al momento giusto, nulla accade per caso”.

