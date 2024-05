Uomini e Donne, Ida ancora crede alle bugie di Mario e Tina sbotta: "Dove c**** hai la dignità?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, le bugie di Mario Cusitore sono sempre più evidenti e quando Ida Platano sembra ancora credergli interviene Tina Cipollari a strigliarla! Ecco cosa è successo!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, 2 maggio, su Canale5, Maria De Filippi inizia riportando l'attenzione dello studio sulla storia d'amore di Tina Cipollari con Giucas Casella narrata sul settimanale Nuovo Tv. Continuano a emergere dettagli su Mario Cusitore e sulla segnalazione di cui è protagonista e che ha portato scompiglio nel trono classico di Ida Platano.

Uomini e Donne, Tina Cipollari a Ida Platano: "Ma la dignità dove c**** ce l'hai? Di quante prove hai ancora bisogno?"

Maria De Filippi consegna a Gianni Sperti l'articolo di Nuovo Tv nel quale Giucas Casella continua a raccontare la sua storia d'amore passata con Tina Cipollari, storica opinionista del dating show. E, se l'altra volta Cipollari aveva negato con forza di aver avuto una relazione con Casella, ora afferma di non voler né smentire, né confermare. Lasciato irrisolto questo mistero, si passa al trono classico con Ida Platano. La tronista entra in studio con aria tetra e la conduttrice riepiloga quanto successo nelle puntate precedenti.

La segnalazione su Mario Cusitore ha sollevato molti dubbi, perché nonostante il corteggiatore avesse provato che lui non era in questo famoso b&b con la ragazza bionda spagnola, la tronista e Tina Cipollari non erano per nulla convinte della veridicità delle sue parole. Da alcune indagini è emerso che la ragazza bionda parla spagnolo, come riportato dalla segnalazione, e che non è un'amica storica di Mario, ma ì due si conoscono da sole due settimane. In un video del post puntata, si vede che Ida chiama la ragazza bionda in questione e la donna al telefono conferma di aver conosciuto Mario solo recentemente, da due settimane. Mario nega con forza di essere colpevole e inizia la solita sceneggiata di uomo innamorato, abbracciando e provando ad ammorbidire la tronista.

In studio, Tina annuncia che ha ricevuto una foto sul suo Instagram che mostra Mario con la misteriosa donna in una strada di Napoli e fa ancora notare alla tronista che ci sono troppe coincidenze e stranezze nella questione. Gianni inoltre aggiunge che Mario l'ha sovrastata durante la chiamata e le ha impedito di parlare con calma con la ragazza e che era impaurito della situazione, quando l'ha vista parlare al telefono con la donna misteriosa. I due opinionisti puntano anche l'attenzione su un dato importante: ancora non si conosce il cognome di questa donna. E, ancora, Tina fa notare a Ida Platano che Mario ha cercato di sviare tutto, buttandolo sul sentimentale. Quando Mario entra afferma ancora la sua innocenza e proclama di avere anche una foto di quando era nell'atelier a provare un abito e c'è l'orario che conferma il suo alibi. Tuttavia, Tina afferma che è possibile cambiare gli orari e che ha intenzione di andare a fondo nella questione, arrivando a mettere anche a contattare un investigatore per la situazione.

Mario si rivolge a Ida e prova ancora a portarla dalla sua parte, ma Tina interviene come una furia e accusa il corteggiatore di non essere a posto con la coscienza, perché ha avvisato la sua amica prima di parlarle a telefono, per non parlare delle chiamate che ci sono state tra loro e dell'assenza di una chat, visto che sono amici da qualche tempo. Anche Ida conferma di avere ancora più dubbi per questa ennesima segnalazione e che questi dubbi sono alimentati da tutte le incongruenze nella storia del corteggiatore.

Quando Ida e Tina chiedono il cognome della donna, il corteggiatore dichiara di non conoscerlo e Cipollari scatta, dandogli del bugiardo! Poi l'opinionista si rivolge a Ida e le dice che ha già abbastanza prove per mandarlo via e, che se non lo fa, sta facendo una pessima figura e la sua dignità l'ha persa del tutto, visto che ha anche cancellato la chat con l'amica davanti ai suoi occhi! Mario aggiunge ulteriori dettagli che però insospettiscono ancora di più e il suo alibi inizia a creparsi e il corteggiatore ritorna ad arrampicarsi sugli specchi. Quando Gianni gli chiede di dirgli il cognome, se è davvero onesto, il corteggiatore glielo nega e ricomincia la lite in studio. Stanco, il corteggiatore si alza e si siede sulle gradinate, chiedendo di vedere l'esterna con Pierpaolo e chiudendo il discurso, mentre Ida è sempre più confusa, ma non sembra convinta ancora di doverlo mandare via.

Uomini e Donne, Pierpaolo sbotta contro Ida Platano: "Hai i prosciutti davanti agli occhi!" [VIDEO]

L'esterna con Pierpaolo Siano non inizia nel migliore dei modi: la tronista gli dice che lo sta aspettando sotto casa, ma il corteggiatore le risponde che ha altro da fare di più importante e che se vuole vederlo dovrà aspettare, perché è impegnato. Ida decide di aspettarlo e quando si incontrano il corteggiatore si mostra molto freddo e per nulla propenso a tornare in studio per la tronista. Platano quasi lo supplica di tornare e alla fine dell'esterna è in lacrime e si chiede cosa fare.

Tornati in studio, Gianni e Tina affermano di aver trovato un'app che permette di modificare data e luoghi di una foto e dunque la foto portata come prova da Mario non può essere considerata come prova per il suo alibi. Gianni si rivolge ancora al corteggiatore e lo invita a fornire il cognome della ragazza, per capirne l'identità e verificare se è spagnola. Tina continua a sostenere che nulla della conoscenza con questa donna ha senso, perché si conoscono da sole due settimane eppure si sentono a qualsiasi orario, quindi, non è sicuramente un'amica conosciuta da poco o con cui ha poca conoscenza. Mentre gli opinionisti ancora cercano di indagare, Mario prova a sviare l'argomento e dice a Ida che forse dovrebbe concentrarsi sull'esterna con Pierpaolo visto che è chiaro che Ida ha una preferenza per lui. Ancora una volta il corteggiatore cambia le carte in tavola e Tina si rivolge ancora alla Platano ricordandole di non lasciarsi raggirare da Mario.

Entra finalmente Pierpaolo e il corteggiatore le dice che ha apprezzato il suo gesto di raggiungerlo ad Avellino, ma che è evidente che Ida non vede la verità e si sente in dovere di farglielo notare. I due iniziano a litigare con Pierpaolo che accusa la tronista di non cercare una persona vera, visto che sceglie di credere alle bugie di Mario e che si sente preso in giro, vista la situazione. Barbara interviene e fa notare a Ida che il corteggiatore la sta continuando a punire e tra la dama e Siano volano stracci. Alla fine, tuttavia, la tronista e il corteggiatore ballano insieme.

