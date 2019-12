Uomini e Donne: i dieci protagonisti più sexy del trono over

Gossip TV

Le dame e i cavalieri più affascinanti del dating show.

Come il vino che più invecchia e più è buono, così la bellezza di alcune dame e di alcuni cavalieri del trono over non passa di certo di moda. E così, in barba ai giovani, ecco i dieci protagonisti "over 40" più belli del programma. Da nove anni i "vecchietti" del dating show animano il pomeriggio del piccolo schermo tenendo testa ai tronisti più giovani tra accese liti, storie d'amore a lieto fine e stragi di cuori. Chi sono i protagonisti più sexy del trono over? Ecco a voi la classifica, le cinque dame e i cinque cavalieri più affascinanti del parterre di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, le dame più sexy del trono over: Elga Profili

Classe 1971, nata a Foligno, Elga Profili ha lasciato il dating show di Canale 5 da diversi anni, ma è stata una delle grandi protagoniste del parterre femminile dell'over. Bella, colta, avvocato nella mediazione legale, di recente anche autrice di un libro dedicato alla sua professione, ‘Il mediatore legale: la soluzione intelligente’. Elga è riuscita a far cadere ai suoi piedi molti uomini del programma, tra cui lo storico single incallito Antonio Jorio e il bel Samuele Baiocchi di recente tornato a sedersi tra i cavalieri del parterre. L'ex dama umbra si era ripresentata nello studio per conoscere il "gabbiano" toscano Giorgio Manetti, il quale, però, decise di non intraprendere alcuna frequentazione per rispetto a Gemma Galgani, amica di Elga.

Uomini e Donne, le dame più sexy del trono over: Ida Platano

Classe 1982, siciliana, Ida Platano è una delle protagoniste più amate e seguite delle ultime edizioni del dating show. Ida lavora come parrucchiera a Brescia ed è mamma di Samuele, avuto all'età di 30 anni. Nel programma ha avuto una lunga storia d'amore, piuttosto travagliata, con il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri con il quale ha anche partecipato alla quinta edizione di 'Temptation Island'. Dopo un anno di lontananza, Ida e Riccardo sono tornati insieme decidendo di fare il grande passo e sposarsi.

Uomini e Donne, le dame più sexy del trono over: Noel Formica

Nata a Buenos Aires, classe 1976, Noel si è trasferita in Italia giovanissima e si è sposata all'età di 20 anni. Dal matrimonio, durato tre anni, sono nati due figli. Noel vive a Pescara e svolge la professione di interior designer e project manager. Nel programma ha avuto una relazione con Armando Incarnato e, più di recente, con Stefano Torrese. Dopo la conclusione di queste due relazioni, la dama ha deciso di lasciare il programma.

Uomini e Donne, le dame più sexy del trono over: Pamela Barretta

Classe 1984, Pamela, originaria di Bari, ha di recente lasciato il programma in compagnia di Enzo Capo. Corteggiata da molti cavalieri, Pamela ha avuto una lunga storia con Stefano Torrese conosciuto nella scorsa stagione del dating show. Terminata la relazione con Stefano, a seguito di alcuni bugie e presunti tradimenti, Pamela ha riaperto felicemente il suo cuore all'imprenditore napoletano con il quale è ad oggi inseparabile.

Uomini e Donne, le dame più sexy del trono over: Gemma Galgani

Gemma Galgani, classe 1950, è nata a Torino città dove ancora vive. Da piccola sognava di diventare una ballerina di danza classica, si è diplomata all'Istituto d'arte di Torino e si introdotta nel mondo teatrale diventato direttrice del Teatro Alfieri di Torino e del Teatro Colosseo, diventando un personaggio importante nell'ambiente teatrale. Approda al trono over di Uomini e Donne durante la prima edizione nel 2010. Ennio Zingarelli, Remo Proietti, Giorgio Manetti e Marco Firpo sono i cavalieri per cui ha perso la testa senza però l'agognato lieto fine che tanto desidera la dama torinese.

Uomini e Donne, i cavalieri più sexy del trono over: Michele Loprieno

Nato a Bari nel 1966, Michele è stato uno dei cavalieri più affascinanti del parterre maschile, anche se la sua permanenza è durata una sola stagione. Michele, di professione attore (ha prestato il suo volto nella serie parodia "E.R Medici al capolinea" per la somiglianza con l'attore statunitense George Clooney), ha frequentato la dama sarda Claudia Montichiara. La relazione è pero naufragata dopo qualche mese. L'ex cavaliere ha partecipato anche come tentatore nell'ultima edizione di 'Tempation Island Vip.'

Uomini e Donne, i cavalieri più sexy del trono over: Riccardo Guarnieri

Classe 1979, nato a Statte in provincia di Taranto, Riccardo svolge la professione di operaio. Il cavaliere pugliese, corteggiata da diverse dame, ha intrapreso una lunga e travaglia storia con Ida Platano con la quale, dopo una lontananza di un anno, ha deciso di tornare insieme confessandole di non averla mai dimenticata e chiedendole la mano. Riccardo ha partecipato alla quinta edizione di ''Temptation Island' in coppia con la Platano.

Uomini e Donne, i cavalieri più sexy del trono over: Giorgio Manetti

Nato a Campi Bisenzio nel 1956, durante la sua permanenza nel programma sono giunte centinaia e centinaia di dame ma l'inafferrabile gabbiano toscano non si è mai fatto catturare. L'ex cavaliere ha scritto un libro sulla sua vita "Il gabbiano e le sue principesse" e di recente ha aperto l'agenzia, "Giorgio Manetti Lifestyle". Dopo la nota storia con Gemma Galgani, Giorgio ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi.





Uomini e Donne, i cavalieri più sexy del trono over: Antonio Jorio

Classe 1960, nato a Roma, scrittore e giornalista, l'ex cavaliere romano è stato per anni uno dei protagonisti più popolari del parterre maschile dell'over che ha lasciato per problemi personali nel febbraio 2015. Antonio è stato uno dei cavalieri più corteggiati del dating show e ha vissuto diverse storie d'amore durante la sua permanenza. A rubargli il cuore però è stata solo una: l'ex dama Annamaria Pancallo con la quale è ancora felicemente fidanzato.





Uomini e Donne, i cavalieri più sexy del trono over: Juan Luis Cano

Originario del Venezuela, classe 1963, è un dentista di professione con l'hobby di scrivere e cantare. E' approdato di recente nel programma e alla sua corte, oltre a Gemma Galgani, sono già giunte molte dame desiderose di conoscerlo. Il bel cavaliere dal fascino innegabile, è pronto a lasciarsi travolgere dall'amore cercando una compagna che sia un perfetto mix di intelligenza e sensualità.