Uomini e Donne, Gloria Nicoletti spara a zero su Riccardo Guarnieri

Gossip TV

Delusa da Riccardo Guarnieri, la bella dama romana di Uomini e Donne si sfoga contro il cavaliere del Trono Over.

Dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rimasto affascinato da Gloria Nicoletti e le ha chiesto di uscire insieme a cena. Tra i due protagonisti del trono over è scatta un bacio ma l’entusiasmo della dama romana è stato spazzato via dalla confessione di Guarnieri, che ha preferito chiudere non riuscendo a percepire per lei altro che attrazione fisica. Gloria non ha preso benissimo la decisione del cavaliere pugliese e si sfoga.

Uomini e Donne, Gloria furiosa con Riccardo dopo il due di picche

Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di Uomini e Donne alla ricerca dell’amore ed è rimasto immediatamente colpito da Gloria Nicoletti, verace dama romana dallo sguardo di ghiaccio. Dopo aver frequentato alcuni cavalieri tra cui Armando Incarnato, Gloria sembrava essersi spenta, non riuscendo a trovare nessuno che la coinvolgesse al punto da provare a mettersi in gioco. Riccardo, dunque è stato una benedizione. Nel corso dell’ultima puntata, mentre i corteggiatori di Veronica Rimondi si scontrano, il cavaliere pugliese ha preso una decisione inaspettata, chiudendo in fretta la conoscenza con Gloria, che è scoppiata in lacrime per lo shock.

"Scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista. Anche perché da parte mia l’interesse è forte, Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza personale”.

Gloria ha raccontato al magazine di Uomini e Donne di aver molto sofferto per la scelta di Riccardo, ma di aver riflettuto a meno lucida e di essere certa che lui non sia tornato per Ida Platano. Secondo la dama, infatti, Guarnieri avrebbe potuto riprendersi la bresciana in un battito di ciglia e sarebbe stato inutile uscire con lei, se non fosse stato anche solo minimamente interessato. Gloria, inoltre, ha rivelato anche perché ha deciso di rifiutare il numero di Alessandro Vicinanza, che ha espresso una preferenza per lei.

“Il mio istinto mi dice di no. Alessandro è un bel ragazzo, ma non mi convince quello che ho visto di lui: non mi sono piaciute le parole che ha usato con Ida, non mi è piaciuto come si è comportato con lei, mi sembra insicuro… Magari con un’altra donna si comporterebbe diversamente, ma anche le oscillazioni tra me e Federica Aversano mi fanno sospettare che non abbia un interesse vero. Non me la sento anche per Ida: mentre quella con Riccardo è una rottura che risale a qualche anno fa, quella con Alessandro è ancora fresca”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.