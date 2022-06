Uomini e Donne, Gloria Nicoletti provoca: ''Ci si bacia subito e si tronca per un nonnulla''

Gossip TV

Gloria Nicoletti, amata dama del trono over di Uomini e Donne, si racconta e lancia una bella frecciatina ai suoi ex.

Gloria Nicoletti ha fatto il suo ingresso nel parterre femminile di Uomini e Donne, rendendosi protagonista di diversi scontri e guadagnando l’affetto del pubblico del dating show di Canale5. La romana si è raccontata, svelando qualcosa sul suo passato, sulle abitudini che ancora oggi la caratterizzano e parlando delle storie d’amore, con chiara provocazione verso i suoi ex.

Uomini e Donne: Gloria Nicoletti fa un’amara confessione

Bella e verace, Gloria Nicoletti ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, accettando il corteggiamento di Armando Incarnato. Tra i due non è finita bene e il cavaliere partenopeo ha provocato più volte Gloria, accusandola di non essere sincera e di voler risaltare in Tv. La dama romana ha poi intrapreso diverse conoscenze, fino ad accettare l’invito di Riccardo Guarnieri, che l’ha inizialmente stregata. Quando il cavaliere pugliese ha iniziato a mostrare dubbi sul rapporto, confidando di sentirsi attratto da Gloria esclusivamente a livello fisico, mentre lei al contrario iniziava realmente ad affezionarsi, trovando in Riccardo grande intesa mentale.

La frequentazione si è interrotta tra le lacrime di Gloria, che non ha voluto più saperne di Riccardo, nonostante il cavaliere si sia detto pronto a tornare a frequentarla più volte. Mentre arrivano le prime anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne, e sui tronisti scelti da Maria De Filippi, Gloria ha raccontato al settimanale ufficiale del dating show qualcosa su sé stessa. La romana ha ammesso di essere sempre stata affascinata dal personaggio di Ariel, la principessa sirena in grado di sfidare tutti e cambiare la sua vita per amore, per poi ammettere cosa la rende realmente triste:

“Veder soffrire le persone a cui voglio bene. Io sono forte ma sensibile: la mia sofferenza quasi non mi importa, riesco a scrollarmela di dosso, ma negli altri è come se la sentissi il triplo”.

Dopo aver raccontato di avere un borsa super accessoriata, residuo dei suoi primi anni da mamma che le hanno insegnata ad essere pronta ad ogni evenienza, Gloria ha parlato dei rapporti d’amore e ha lanciato una stilettata ai cavalieri del Trono Over, tra i quali ha scelto di frequentare Fabio tra alti e bassi.

“Mi sarebbe piaciuto nascere nell’Ottocento, in Francia. È un periodo storico che adoro, anche perché ai tempi il corteggiamento era completamente diverso… Volete mettere l’emozione nel ricevere una lettera scritta a mano, la trepidazione nel lanciarsi uno sguardo o la bellezza del primo ballo insieme? Poi diciamoci la verità: le relazioni oggi sono molto più veloci, ci si bacia subito e si tronca per un nonnulla, mentre prima la conquista di una donna implicava una tenacia da parte di uomo che oggi noi ci sogniamo”.

