Uomini e Donne, Gloria Nicoletti: è già finita con Ivan Di Stefano, le parole dell'ex dama

L'ex dama di Uomini e Donne sbotta sui social: "Se una persona sbaglia prima di iniziare.."

Risale ad appena due giorni fa, l'intervista di Ivan Di Stefano ex volto del parterre dell'over di Uomini e Donne, in cui annunciava al portale di Tvpertutti, l'inizio di una frequentazione con Gloria Nicoletti, anche lei ex dama del dating show ed ex frequentazione di Riccardo Guarnieri.

Quest'ultima ha annunciato sui social la fine della relazione con Ivan:

"Vi ringrazio per la vostra gentilezza ma sono rimasta molto delusa. Purtroppo in amore non sono fortunata...tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per me è già finita!! per il momento non voglio aggiungere altro...meglio sapere delle verità non belle ora che dopo, grazie a tutti vi voglio bene"

"Mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona! Comunque si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose...fioriranno", aveva dichiarato Ivan a Tvpertutti. A quanto pare, una storia, quella tra l'ex cavaliere e Gloria, terminata ancora prima che potesse nascere.

