Uomini e Donne, Giulia Latini replica alle offese di un hater: "Trovati un uomo, invece di un cane..."

L'ex volto di Uomini e Donne Giulia Latini è stata vittima di un attacco sui social da parte di un hater. Ecco la sua perfetta replica!

Giulia Latini è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne: partecipò al dating show di Canale 5 come corteggiatrice di Luca Onestini nel 2017. L'anno scorso ha ufficializzato la relazione con l'attore Matteo Carrano, ma di recente l'ex corteggiatrice ha annunciato la rottura con il fidanzato. Le cause della fine della sua relazione sarebbero da imputare ai rumors, poi confermati, di un tradimento da parte di Carrano ai danni di Giulia Latini. L'attore, infatti, era stato visto insieme alla tiktoker Jenny De Nucci e sembra che la loro frequentazione durasse già da tempo.

Uomini e Donne, Giulia Latini replica alle offese di un hater: "Trovati un uomo, non un cane..."

Di recente, Giulia Latini ha ufficializzato la rottura con il fidanzato Matteo Carrano, pubblicando alcuni scatti sui social corredati da una inequivocabile didascalia: "Quando una coppia si lascia, non ascoltare entrambe le versioni. Guarda chi fa il glow up e chi inizia subito una nuova relazione". Un'affermazione che confermava le voci di un tradimento da parte dell'ex fidanzato nei suoi confronti e con cui Giulia Latini aveva deciso di dare un taglio al passato.

In queste festività, Giulia Latini si è goduta la presenza dei suoi amici e delle persone a lei care, tra cui il suo cagnolino, con cui è apparsa in alcune stories su Instagram. Tuttavia, un'hater ha replicato in maniera offensiva alle foto e ai video in cui l'ex corteggiatrice giocava con il suo cane: "Ma trovati un uomo, non un cane".

L'ex corteggiatrice non ha però preso a male questa offesa e ha invece decido di rispondere con ironia ai commenti offensivi dell'hater in questione, replicando con una certa ironia: "Il cane non mi ha mai dato problemi".

Uomini e Donne, Giulia Latini ufficializza la fine della storia con Matteo Carrano

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lo storico programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, aveva ufficializzato la storia d'amore con Matteo Carrano lo scorso dicembre.

Anche se non ha mai pubblicizzato molto la sua relazione con l'attore della serie Prisma, in occasione della cancellazione della serie tv di Prime Video dopo tre stagioni si è esposta in difesa del fidanzato e della serie, dichiarando che la scelta della piattaforma era ingiusta e per nulla lungimirante, dato il grande valore artistico e i messaggi positivi che Prisma trasmetteva. A inizio dicembre, tuttavia, alcuni rumors avevano incrinato la serenità di Giulia Latini: Carrano era stato infatti visto in più di un'occasione insieme a Jenny De Nucci, attrice e tiktoker.

Sebbene non abbia pubblicato alcuna conferma ufficiale della fine della sua storia con Matteo Carrano, Giulia Latini ha postato una serie di foto delle sue vacanze natalizie, trascorse con la sua famiglia e tra le foto pubblicate c'era anche lo screen di un video nel quale è possibile leggere, in inglese, la seguente frase: "Quando una coppia si lascia, non ascoltare entrambe le versioni. Guarda chi fa il glow up e chi si lancia subito una nuova relazione", confermando implicitamente i rumors sui tradimenti e la fine della sua storia con Matteo Carrano.

