Uomini e Donne, Giorgio Manetti: "Sono pronto a tornare" e spara a zero contro Gemma Galgani

Gossip TV

Il gabbiano toscano pronto a tornare nel dating show di Uomini e Donne con il dente avvelenato nei confronti della sua ex nota fidanzata, Gemma Galgani.

Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare del dating show di Uomini e Donne. A rivelarlo è stato proprio lui, il gabbiano toscano, noto ex cavaliere del parterre dell'over del programma in cui si fidanzò con la storica dama torinese Gemma Galgani. A distanza di diversi anni dal suo addio, Giorgio avrebbe piacere di tornare nel dating show di Maria De Filippi anche se si sarebbe posto a quanto sembra un problema:

“Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado" ha dichiarato Manetti a Nuovo Tv.

Ma non è finita qui perché alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il 66enne toscano tornerebbe ancora con il dente avvelenato contro la Galgani, il cui comportamento, secondo l'ex cavaliere, sarebbe "scandaloso".

"Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”.

Giorgio ha rivelato inoltre che, oltre a far ritorno a Uomini e Donne, parteciperebbe anche volentieri anche all'Isola dei Famosi.

“Sì andrei a L’Isola dei Famosi, ma forse non mi vogliono. Per adesso nemmeno la possibilità di fare i casting mi è stata data. Avrei preferito un no rispetto a questo silenzio. Mi piace il programma e credo che sarebbe anche una bella sfida da affrontare. – ha continuato l’ex cavaliere – Credo che farei il naufrago solitario come ha fatto anni fa Raz Degan. Lui è stato bravissimo e mi è piaciuto molto. Credo che abbia fatto un percorso perfetto”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.