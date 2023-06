Uomini e Donne, Giorgio Manetti a cena con Anna Tedesco tra danze e risate [VIDEO]

Gossip TV

I due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Anna Tedesco che anni fa ebbero una breve liaison, si sono immortalati a cena insieme a Sanremo, tra risate e danze che si è concessa l'ex dama in locale ligure.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme a Sanremo

Il video è stato pubblicato dalla Tedesco e si vede Giorgio alla guida di una macchina. L'ex cavaliere toscano e l'ex dama hanno poi cenato insieme e il gabbiano imbocca Anna con fare malizioso e goliardico. L'ultima foto li ritrae con i volti vicini e sorridenti. Che ci sia un ritorno di fiamma tra i due? I due ebbero un breve flirt nel dating show di Maria De Filippi e dopo hanno sempre precisato che ci fosse solo una bella amicizia, nonostante i dubbi manifestati da Gemma Galgani e Gianni Sperti.

Di recente, A Nuovo Tv, il gabbiano toscano ha dichiarato di essere pronto a tornare a Uomini e Donne e che qualora Gemma lo invitasse ad uscire, non le direbbe di no:

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione - ha dichiarato l'ex cavaliere a Nuovo Tv -Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi. Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma. L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

