Uomini e Donne, Gianni Sperti una furia contro Franco: ''Un uomo maleducato e…''

Gossip TV

Gianni Sperti attacca Franco, reo di non essersi comportato da cavaliere con la dama più chiacchierata di Uomini e Donne.

Dopo aver raccontato in lacrime di essere stata abbandonata in stazione da Franco, Gemma Galgani ha fatto marcia indietro e ha chiesto scusa al cavaliere di Uomini e Donne, suscitando l’ira di Gianni Sperti. L’opinionista si è scagliato contro Franco, rimproverando duramente anche la dama torinese.

Uomini e Donne, Franco si difende da Gianni Sperti

La conoscenza tra Gemma Galgani e Franco è iniziata per gioco, con un massaggio nello studio di Uomini e Donne, e si è conclusa in tragedia per la dama torinese. Dopo una serata trascorsa insieme, durante la quale è scattato un bacio e Gemma ha avvertito particolari vibrazioni da parte del cavaliere, Franco ha chiuso la conoscenza con una telefonata, spiegando alla dama di aver avuto conferma di non provare nulla per lei. Gemma, volendo avere la possibilità di recuperare, si è presentata alla stazione del paese di Franco, che ha rifiutato di raggiungerla e l’ha rispedita a casa senza un incontro. Il gesto di Franco è stato aspramente criticato ma Galgani, con la quale Maria De Filippi ha perso la pazienza, si è resa conto di aver usato frasi fin troppo forti nei confronti del cavaliere e ha chiesto scusa in studio. A questo punto, Gianni Sperti è esploso e ha inveito contro la dama ma anche contro il cavaliere, che hanno raccontato due versioni totalmente differenti dell’ultima serata trascorsa insieme prima della rottura.

“Gemma un po’ di dignità, ti ha trattata malissimo. Franco è un uomo non elegante, maleducato e ineducato […] La serata prima che la lasciasti non c’è stato tutto questo amore da parte di Gemma. Uno dei due mente!”.

Franco si è difeso spiegando di non aver percepito questo moto di passione durante il loro bacio, per poi accusare Gianni di essere imparziale nei suoi giudizi. Con il benestare della padrona di casa, che questa volta si è schierata contro la torinese, Franco ha lanciato un duro rimprovero a Gianni, per poi ribadire che con Gemma non ci sarà una seconda possibilità.

“L’ho vista distaccata, la seconda serata passata insieme ho avvertito delle sensazioni differenti, mi ha dato la conferma che non provavo niente […] Volevo vedere se accadeva la cosa al contrario, se la donna diceva no qualcuno si sarebbe scandalizzato?”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.