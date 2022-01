Uomini e Donne, Gianni Sperti lancia pesanti accuse ad Armando Incarnato (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, va in scena un nuovo scontro tra Gianni e Armando.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la sfilata delle dame del Trono Over è sul tema della seduzione. Gemma Galgani, ancora colpita per ciò che è successo con Massimiliano, porta in passerella la malinconia e le lacrime, mentre Armando Incarnato si becca il rimprovero di Gianni Sperti.

Uomini e Donne: Armando Incarnato si scontra con Gianni Sperti

La puntata di Uomini e Donne è dedicata alla sfilata delle dame del parterre femminile del Trono Over. Gemma Galgani è ancora distrutta per il due di picche di Massimiliano e ha deciso di portare in scena una sfilata all’insegna della malinconia. Mentre si esibisce sulla passerella, Gemma lascia scappare qualche lacrima e si commuove, raccogliendo voti poco alti a causa della tristezza che ha incarnato. Tina Cipollari commenta con disprezzo la sfilata di Gemma, dichiarando di averla vista controllare il voto di Massimiliano per vedere quanto avrebbe dato alla rivale Nadia Marsala. Per un caso fortuito, o una serie di sfortunati eventi, la dama romana sceglie lo stesso brano di Gemma per sfilare ma sembra prendere voti più alti della torinese.

Ma il vero bersaglio delle critiche in studio è Franco, che continua ad assegnare voti bassisimi a tutti. Il cavaliere ha messo un 4 in pagella a Pinuccia, che solitamente è sempre molto apprezzata dai cavalieri per la sua spontaneità e allegria, e Alessandro si è infuriato: “Vergognati, è una persona che si è messa in gioco a ottant’anni”. Le dame si rivoltano ai voti del cavaliere, dichiarando di essersi impegnate per la sfilata e gli opinionisti non perdonano, accusandolo di essere ingiusto e di svantaggiare alcune passerelle. La sfilata continua con la carica esplosiva di Elena, la più sensuale insieme a Ida Platano che ha decisamente lasciato a casa la comfort zone.

Tra una passerella e l’altra, c’è spazio per uno scontro di fuoco tra Armando Incarnato e Gianni Sperti, che interviene in difesa di Tina. “Lui è oltre, guarda tutti con l’aria di sufficienza. Comunque non ti scandalizzare delle frasi di Tina, perché i tuoi comportamenti spesso sono molto più volgari. Io non lavoro per te, lavoro per una persona che non pensa come te evidentemente”. “Se non l’hai capito era ironico. Io ho detto che sei “scema” in senso ironico. Quando io ho da dire qualcosa a qualcuno, non mi faccio problemi. Io penso che la volgarità non mi appartenga proprio. Tu mi accusi di essere volgare quando sei di parte e io il rispetto te lo tolgo”, ha replicato Armando.

