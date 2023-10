Uomini e Donne, Gianni Sperti in tribunale: minacce e stalking da parte di un uomo

Gossip TV

L'opinionista di Uomini e donne in aula per testimoniare contro un uomo accusato di atti persecutori nei suoi confronti.

Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, nei giorno scorsi, come riferisce Il Giornale di Puglia, ha presenziato alla prima udienza in tribunale nei confronti di un 51enne di San Giorgio denunciato da Sperti per atti persecutori, minacce e comportamenti ossessivi.

Uomini e Donne, Gianni Sperti in tribunale: denuncia contro atti persecutori e comportamenti ossessivi nei confronti di un 51enne

Il noto volto del dating show di Maria De Filippi, si è presentato in aula davanti al Loredana Galasso, testimoniando di alcuni fatti avvenuti tre anni fa. L'uomo, fidanzato di una sua ex partente ha condotto un atteggiamento minaccioso e offensivo tanto da costringerlo a cambiare le sue abitudini, non riuscendo più a non uscire di casa per il timore di essere aggredito fisicamente

Non è la prima volta che l'ex ballerino minaccia azioni legali, di recente è acaudato anche con Aurora Tropea, dama del trono over, con cui Sperti da anni è protagonista di accesi scontri nello studio di Uomini e Donne. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Sperti, parlando della sua vita privata, è stato perentorio e non accetta invasioni di nessun tipo.

"Nessuno deve toccare la mia privacy. Dopo un capitolo pubblico del mio percorso, della mia carriera, ho deciso di non condividere più il privato con il resto del mondo. La gente tende a essere curiosa e a giudicare… Lo capisco, lo faccio anche io in tv. Ma non voglio che le mie cose personali finiscano in vetrina”.

Nell'udienza che si è tenuta in tribunale lunedì scorso, l'opinionista televisivo che è stato assistito dall'avvocato Marco Pomes, ha confermato i termini della sua denuncia. Si attendo sviluppi sul procedimento in corso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.