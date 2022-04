Uomini e Donne: Gianni Sperti distrugge Tina Cipollari, lei sbotta e scoppia il caos

Gossip TV

È lite tra Gianni Sperti e Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo tra i due opinionisti.

La love story mai decollata tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua a far discutere. La dama bresciana è stata difesa a spada tra da Gianni Sperti, e attaccata senza pietà da Tina Cipollari nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Tra i due opinionisti del dating show di Canale5, è nato così un diverbio infuocato e sono volate parole grosse.

Uomini e Donne, Gianni contro Tina per Ida

Ida Platano è furiosa con Alessandro Vicinanza e accusa il cavaliere di averla sempre presa in giro, mostrandosi molto più coinvolto di quanto non fosse, dentro e fuori lo studio di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, vedendo Ida alle prese con la conoscenza di un nuovo cavaliere, Alessandro ha ribadito di aver provato pura attrazione fisica per la dama bresciana e di essere sempre più convinto che, per motivi caratteriali, tra loro non avrebbe potuto funzionare. Ascoltando il diverbio, Tina Cipollari è intervenuta a gamba tesa nei confronti di Ida, ricordandole che è lei che fa scappare gli uomini a causa del suo atteggiamento fin troppo pesante, e Gianni Sperti non ci ha visto più. L’opinionista, infatti, ha accusato la collega di non essere dalla parte delle donne, dal momento che Platano è la vittima dell’intera faccenda, poiché l’unica ad averci messo un vero sentimento.

“Non far passare messaggi sbagliati, io sono a favore della verità, di quando uno ha ragione… Non è che se io sono donna allora devo assolvere le donne, do ragione a chi ce l’ha”.

Tina ha spiegato il suo punto di vista, mostrandosi ferita dalle accuse di Gianni che trova ingiuste. Del resto anche il popolo del web fa notare, ormai da mesi, come Sperti sia fin troppo palesemente schierato dalla parte di Ida in ogni circostanza, compresa questa che è stata assolta da Maria De Filippi in persona.

“Non ha colpe se non prova un sentimento! Nessuno può avere una colpa di un sentimento che non prova”.

Con queste parole, Maria ha scagionato Alessandro che ha sempre sostenuto di non essere innamorato di Platano, tanto da asserire di volersi rimettere in gioco nello studio di Uomini e Donne, provando a trattenere Federica Aversano nel parterre femminile per corteggiarla. Nel frattempo, stando alle Anticipazioni, per Ida ci saranno nuovi guai con il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

