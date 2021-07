Uomini e Donne, Giacomo Czerny su Carolina Ronca: "Non l'ho illusa, sarei felice di vederla sul trono"

Gossip TV

Giacomo torna a parlare di Carolina, la sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne.

La storia d'amore tra Giacomo Czerny e Martina Grado prosegue a gonfie vele. Intervistato dal settimanale Mio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dei suoi progetti futuri e ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte il suo pensiero sulla corteggiatrice Carolina Ronca.

Carolina Ronca sul trono di Uomini e Donne? Le parole di Giacomo Czerny

Da quando sono usciti da Uomini e Donne, Giacomo e Martina sono diventati inseparabili. I due ex amatissimi protagonisti del trono classico, infatti, si mostrano sui loro rispettivi profili social più felici e innamorati che mai. "Avevo i battiti del cuore a mille" ha confessato il ragazzo ripensando al giorno della scelta.

A proposito del percorso intrapreso a Uomini e Donne con Carolina, la giovane corteggiatrice che conquistò tutti con la sua dolcezza, Giacomo ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione ammettendo di non averla mai presa in giro: "Non l’ho illusa e con lei non ho mai parlato d’amore, quando invece Martina mi è entrata dentro".

L'ex tronista ha infine concluso rivelando che sarebbe davvero felice di vedere Carolina sul trono nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi: "Sarei felice di vederla sul trono [...] lei ha voglia di amare e se lo merita. Le auguro di essere felice".

