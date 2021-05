Uomini e Donne, Giacomo Czerny piantato in asso dalle sue corteggiatrici (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su canale5, il tronista Giacomo Czerny è in crisi ma le sue corteggiatrici non hanno intenzione di attendere la sua scelta.

Il tronista Giacomo Czerny si trova in una posizione scomoda ad un passo della scelta. Nella Puntata di Uomini e Donne, Martina è scoppiata in lacrime, ammettendo di sentirsi ferita dalla vicinanza tra Giacomo e Carolina. La corteggiatrice è rimasta delusa dal fatto che lui non abbia preso del tempo per parlare della loro esterna intensa, per correre dietro alla rivale. In studio la situazione peggiora e il tronista è sempre più in crisi.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny nei guai

Giacomo Czerny ha deciso di continuare il suo percorso a Uomini e Donne con Martina e Carolina. Nel corso dell’ultima puntata, il tronista ha rivelato di aver trascorso un’esterna unica con Martina, che lo ha fatto sentire sempre più vicino a lei. Sentendo le parole del tronista, Carolina è fuggita via e lui ha deciso di rincorrerla, dando poca importanza a quanto accaduto con l’altra corteggiatrice. Maria De Filippi ha rivelato che Martina è scoppiata in lacrime per la delusione e anche in studio la giovane non è riuscita a trattenersi, dichiarando di essere giunta allo stremo della sua pazienza.

Il Czerny si è scusato con lei, ribadendo di voler fare il suo percorso senza pressioni per capire chi sarà la sua scelta. Dopo essere fuggita, Carolina è stata rincorsa da Giacomo e i due si sono stretti in un abbraccio molto significativo. La corteggiatrice, nonostante quanto accaduto, recrimina al tronista di non credere alle sue reazione di pancia e di volere più chiarezza da parte sua. Nella conversazione è intervenuta anche Martina, in cerca di conferme che Giacomo non riesce a dare a nessuna delle due.

Mentre Giacomo parla con Martina, Carolina lascia il centro dello studio. Il Czerny è in crisi e nei guai fino al collo e in suo soccorso arriva Samantha Curcio. La collega del Trono Classico, infatti, capisce la delicata situazione del genovese e cerca di spiegare alle due ragazze che neppure per loro è facile compiere gesti o dare attenzioni a una o all'altra.

