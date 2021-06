Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado inseparabili: ecco come ha reagito la famiglia del Tronista

Gossip TV

Giacomo Czerny e Martina Grado raccontano la loro storia d’amore e la reazione della famiglia del tronista dopo la scelta a Uomini e Donne.

Giacomo Czerny e Martina Grado sono innamorati più che mai. Dopo la scelta a Uomini e Donne, i due protagonisti del Trono Classico sono inseparabili e trascorrono insieme momenti di spensieratezza e quotidianità. Ma come ha reagito la famiglia dell’ex tronista dopo la scelta? Ecco cosa hanno rivelato i due al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado dopo la Scelta

Giacomo Czerny ha affrontato un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, diviso tra la passione per Martina Grado e l’affetto profondo per Carolina Ronca. Dopo aver riflettuto a lungo sulla scelta da fare, il tronista ha deciso di lasciare il Trono Classico con la Grado. La coppia è innamoratissima e trascorre insieme ogni minuto libero, cercando di scoprirsi e conoscersi sempre di più. A distanza di alcune settimane dalla scelta, i due hanno voglia di provare nuove avventure insieme e non si fanno sfiancare dalla routine.

“Non abbiamo ancora una routine. Ci svegliamo la mattina, quando possiamo ci alleniamo, poi giriamo molto per scoprire meglio le città in cui siamo cresciuti […]. Stiamo ancora prendendo le misure, non avendo una base fissa in cui stare. Chiacchieriamo molto e stiamo ancora preparando tanti progetti per il futuro, sia lavorativi che di coppia da condividere”, hanno ammesso i due al settimanale ufficiale del programma di Canale5.

Le presentazioni in famiglia sono state fatte e Martina, che ha discusso con Giacomo per Temptation Island, ha rivelato: “La famiglia d Giacomo mi ha accolto con tanto calore ed entusiasmo. Ho colto il loro piacere nel vedermi ed è stato bellissimo. Sono persone squisite”. Mentre la Grado è felice di sentirsi apprezzata e amata dal suo fidanzato, Giacomo ha raccontato in cosa la corteggiatrice ha migliorato la sua vita.

“Martina ha portato nella mia vita due cose, per me fondamentali, che mi mancavano: la leggerezza e il dialogo. Nonostante abbia accanto una persona con una testa molto simile alla mia, a volte persa dietro mille paranoie, è piena di carica e di voglia di fare. Parliamo tanto e le posso dire tutto senza mai sentirmi giudicato. Mi sento libero di potermi esprimere sia nei momenti spensierati che nei momenti bui”, questa la confessione del Czerny.