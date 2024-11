Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado in crisi? Spunta un rumor sulla coppia

Gossip TV

Giacomo Czerny e Martina Grado si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, ma secondo una recente indiscrezione la coppia sarebbe in crisi. Ecco cosa sappiamo!

Giacomo Czerny e Martina Grado si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne: la coppia è stata una delle più amate e seguite del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in queste ultime ore su di loro si è diffuso un preoccupante rumor. La coppia sarebbe infatti in crisi, come dimostra anche una certa distanza che sembra essersi insidiata tra i due.

Uomini e Donne, crisi per Giacomo Czerny e Martina Grado

Che ci sia davvero aria di crisi tra Giacomo Czerny e Martina Grado? A rivelare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano: dalla sua pagina Instagram, infatti, la gossippara ha condiviso un aggiornamento sulla coppia. Sebbene non abbia chiarito il motivo di una crisi tra i due ex protagonisti del dating show di Canale5, Marzano ha confermato che tra loro c'è aria di crisi e che per il momento la coppia preferisce tenere un basso profilo e non rivelare troppe cose della loro situazione.

Su Instagram, rispondendo a un utente che le ha chiesto chiarimenti sull'ex tronista e la sua corteggiatrice e scelta, l'esperta di gossip ha replicato:

"Sono in crisi, ma per ora non vogliono rivelare il motivo. Ve lo dirò più avanti!"

Al momento, da parte dei diretti interessati non c'è stata alcuna smentita o conferma di queste voci, ma in attesa di saperne di più, i loro fan non hanno mancato di inviare loro messaggi di supporto e affetto.

Uomini e Donne, la storia d'amore tra Giacomo Czerny e Martina Grado

Giacomo Czerny ha preso parte al dating show in qualità di tronista e sin dal primo momento che Martina è scesa come corteggiatrice, tra loro è scattato qualcosa. Questa affinità è stata più volte rimarcata da Grado nel corso dei primi mesi della loro frequentazione: "Mi sentivo già la madre dei suoi figli" aveva dichiarato Martina. E, infatti, il tronista ha scelto Martina come sua compagna e i due hanno deciso di vivere la loro storia fuori dalla trasmissione.

Nel corso dei tre anni che sono seguiti alla scelta, Martina e Giacomo hanno condiviso con i fan diversi momenti della loro frequentazione e hanno più volte smentito voci di crisi nel loro rapporto. L'ex corteggiatrice aveva anche rivelato di aver deciso di trasferirsi a Sarzana, per iniziare una convivenza con Giacomo. Una decisione di cui non si è mai pentita e che ha spinto entrambi ad ammettere di voler convolare a nozze e avere un bambino.

Tuttavia, nel corso delle ultime settimane alcuni movimenti sui social hanno fatto pensare che i due ragazzi si siano allontanati, tanto che i post di coppia si sono diradati sempre di più, lasciando spazio ad altri in cui l'ex tronista e l'ex corteggiatrice sono da soli e non più insieme.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne