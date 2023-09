Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con Tina e Gianni: adesso basta, la presentatrice al limite

Gossip TV

Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari e Gianni Sperti durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, ecco perché.

La nuova stagione di Uomini e Donne è più scoppiettante che mai. Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno intenzione di tenersi nulla per loro, dispensando commenti anche cattivelli nei confronti di alcuni protagonisti del Trono Over, e mettendo i nuovi arrivati in scomode posizioni. Per questo nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, Maria De Filippi si è vista costretta a mettere un chiaro freno.

Uomini e Donne, Maria De Filippi stanca di Tina e Gianni

Al contrario di quanto affermato dagli esperti di gossip nei mesi precedenti a proposito della nuova line editoriale Mediaset, che ha abolito il trash a favore di un intrattenimento più leggero e meno invasivo, a Uomini e Donne i protagonisti sono più scatenati che mai, come Tina Cipollari che ha fatto parlare di sé già dalla primissima puntata, con le battute a sfondo sessuale su Gemma Galgani. Nel corso dell’ultima puntata in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha dovuto porre un freno alla verace opinionista e al collega Gianni Sperti quando entrambi hanno iniziato a porre domande fin troppo invadenti al nuovo arrivato Andrea, nuovo cavaliere del Trono Over.

Sentendolo parlare del suo particolare lavoro, infatti, Tina ha insistito affinché il cavaliere rivelasse quanto guadagna al mese, pur vedendolo in difficoltà davanti a questa domanda così personale e fuori luogo. De Filippi ha invitato, serissima e piuttosto scocciata, i due opinionisti a smetterla di parlare di soldi. Vedendo la padrona di casa infastidita, Tina ha cambiato rotta e ha coinvolto Gemma nell’ennesima battuta di spirito, dal momento che la dama torinese ha espresso la sua preferenza per il nuovo cavaliere monsone fosse decisamente giovanissimo. Motivo per cui Tina l’ha nuovamente ripresa pubblicamente, facendo notare come Gemma non riesca proprio a farsi piacere cavalieri della sua età. Poi, non contenti del siparietto, Tina e Gianni si sono scagliati contro Aurora Tropea.

La dama ha provocato l’opinionista con un regalo ironico, invitandolo ad essere meno cattivo nei suoi confrontare e finendo con il doversi difendere da accuse molto pesanti. Gianni, infatti, è certo che Aurora abbia profili fake con cui li insulta e minaccia, e ha fatto poi notare foto decisamente troppo hot sull’Instagram della dama. Insomma, Maria ha cercato di abbassare i toni, ma le discussioni sono impossibili da evitare ed è proprio questo il bello di Uomini e Donne in fondo.

