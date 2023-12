Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Vorrei passare un Capodanno romantico con l'uomo sbagliato"

Gossip TV

Gemma Galgani, la dama più popolare del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata a cuore aperto al magazine dedicato al programma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Sarebbe bello terminare l'anno e iniziare quello nuovo tra le braccia di un uomo"

La 72 torinese, come ogni anno, trascorrerà la Vigilia di Natale in famiglia, con le sure sorelle e suoi amati nipoti. Dopo la cena andrà alla Messa di Mezzanotte alla Basilica della Consolata, una tradizione a cui non riesce mai a rinunciare perché la fa sentire rinnovata e rigenerata nell'anima. Al settimanale Uomini e Donne, Gemma ha parlato anche del Capodanno e di come sogna di trascorrerlo:

"Sarebbe facile rispondere in compagnia delle amiche, perché con loro non si sbaglia mai, ma io preferirei un Capodanno romantico con l'uomo sbagliato. Non sono particolarmente masochista, ma terminare l'anno e iniziare quello nuovo tra le braccia della persona che in quel momento sto frequentando mi fa sentire in una favola. Se poi la relazione non dovesse continuare, pazienza, sarà sempre un ricordo indelebile da custodire"

La dama ha anche immaginato di scrivere una letterina speciale a Babbo Natale:

"Non voglio accodarmi alle tragedie che quotidianamente colpiscono le donne, perché è naturale che non dovrebbe esistere nessun tipo di violenza di genere, ma preferisco tornare bambina, cosa che mi riesce benissimo, e immaginare di scrivere sulla letterina a Babbo Natale una sola parola: amore. Caro Babbo Natale, vorrei che tutte le donne fossero amate come meritano, in veste di compagne, mogli, madri, nonne, parenti e amiche e che i loro cuori non dovessero mai soffrire..."

La Galgani ha poi parlato di un regalo speciale che donerebbe a Claudia:

"Non solo perché è la mia "vicina in trasmissione" ma anche perché è la mia rifornitrice ufficiale di caramelle durante le puntate. Credo inoltre che, vista la delusione sentimentale ricevuta proprio in prossimità delle feste, meriti una dolce coccola. Per questo, le porterei un'ottima bottiglia di Bicerin, un liquore piemontese a base di cioccolato che per l'umore aiuta sempre!"

Gemma ha infine ricordato il regalo più bello che abbia mai ricevuto a Natale

"Senza dubbio l'anello di fidanzamento e matrimonio insieme che mi ha regalato mio marito. Non aveva solo un valore "materiale" ma era un gioiello di fami-glia, destinato alla prima nuora e questo me lo aveva reso ancora più prezioso e speciale"

