Uomini e Donne, Gemma Galgani: ultima volta nel programma?

Secondo il giornalista Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani potrebbe tornare per l'ultima volta a Uomini e Donne! Vediamo insieme i dettagli!

Manca sempre meno alla prossima edizione di Uomini e Donne: il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi tornerà in onda a partire da lunedì, 11 settembre, e le registrazioni riprenderanno il 30 e 31 agosto, svelando finalmente chi saranno i nuovi tronisti del programma e, soprattutto, chi fra dame e cavalieri del trono over farà ritorno nella trasmissione.

Uomini e Donne, Gemma Galgani dama per l'ultima volta?

Molti dei volti conosciuti del programma dovrebbero tornare nello studio di Canale5, compresa la discussa dama Gemma Galgani ed è proprio su di lei che il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha diffuso una sorprendente discussione. La dama torinese è oramai una conferma della trasmissione da diversi anni e, nonostante sia una veterana del trono over, non ha ancora trovato la sua anima gemella. Archiviata la lunghissima e travagliata storia con Giorgio Manetti, negli ultimi anni, Gemma Galgani ha collezionato diverse storie, tutte, purtroppo, terminate senza il tanto atteso lieto fine.

Nell'ultima edizione, Gemma si è fatta notare per la burrascosa frequentazione con Silvio, l'intraprendente corteggiatore sceso per conquistarla, ma da cui la dama è letteralmente fuggita, incapace di sopportarne gli ardori e la passionalità eccessiva. Così, anche quest'anno è trascorso senza che Galgani potesse trovare l'amore della sua vita e, come di consueto, la dama si accingerà a tornare in trasmissione per rimettersi nuovamente in gioco. Tuttavia, secondo un'indiscrezione di Pugnaloni, apparsa sul settimanale Mio, questo potrebbe essere l'ultimo anno per Gemma a Uomini e Donne:

"Gemma ci riproverà anche quest'anno: a fine agosto, infatti, ripartono le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese sarà, ovviamente, presente nel parterre femminile della trasmissione, pronta a rimettersi a caccia dell'amore. Questo, però, sarà l'ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel Trono Over"

Oltre a Gemma, in realtà, potrebbero esserci delle novità: alcuni dei cavalieri del trono over hanno infatti intrattenuto delle frequentazioni con donne conosciute fuori dal programma e, potrebbero quindi non ritornare. Parliamo di Riccardo Guarnieri, paparazzato in compagnia di una donna misteriosa, Gabriella, in diverse occasioni, e di Armando Incarnato su cui sono arrivate diverse segnalazioni. Ma anche Paola Ruocco, la rivale di Gemma, non sarà tra le protagoniste del trono over: dopo aver chiuso la storia con uno dei cavalieri, Daniele Lizzeri, vissuta fuori dal programma, la dama ha deciso di prendersi una pausa dal dating show, confermando così che non tornerà nella prossima edizione.

