Uomini e Donne, Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio: "Emanavo una luce meravigliosa davanti al mio principe azzurro"

Il dolce ricordo di Gemma Galgani sulla storia d'amore nata a Uomini e Donne con Giorgio Manetti.

Nell'ultimo numero di Uomini e Donne, nella rubrica settimanale scritta da Gemma Galgani che ripercorre la sua vita nei momenti più significativi ed emozionanti, la dama torinese ha ricordato la sua storia d'amore con Giorgio Manetti, il gabbiano toscano conosciuto nel dating show di Maria De Filippi.

"Ho varcato la tenda blu dello studio letteralmente raggiante - ha dichiarato la dama travolta dalle emozioni durante i primi momenti vissuti con Giorgio - avete presente quella bellezza e quella luce meravigliosa che ci illumina il viso quando una donna ha incontrato il suo Principe Azzurro? Ecco, io mi sentivo così: sfavillante e in grado di contagiare con la mia gioia tutti quelli che avevo intorno..."

"Invece di condividere la mia felicità, però, arrivarono subito i primi interventi per riportarmi con i piedi per terra ,testa e cuore inclusi. Ricordo persino l'intervento di Tini che, in quel caso, non riguardava né i segni zodiacali e tanto meno le stelle. Mi suggeriva invece di non aggrapparmi alla mia idea dell'amore, ma di viverlo momento per momento senza troppe illusioni, perché già si vedeva la differenza di coinvolgimento tra me e Giorgio. Lo stesso Antonio Jorio, con cui avevo un legame di amicizia sincero, disse chiaramente che io "ero a Parigi" mentre Giorgio ancora doveva salire sul treno per raggiungermi, ma io sembravo non voler sentire nulla di tutto questo."

"Quando Giorgio si sedette davanti a me, feci lo stesso orecchie da mercante. Eppure anche lui disse subito che era un Diesel e io una Formula Uno, per poi aggiungere che si relazionava volentieri con me, che stavamo bene insieme, ma che voleva anche vivere senza una sorta di avvoltoio sulle spalle a controllare ogni suo movimento. Le sue parole per me erano incomprensibili, perché mi sembrava che non ci servisse niente e nessuno, a parte noi due e presi in considerazione soltanto la frase che più mi era piaciuta: Da una piccola storia può nascere una relazione lunghissima. Oltretutto mi ero anche cambiata il cartellino del nome: non mi chiamavano più Gemma, ma "Gems", lui non era più Giorgio, ma "George". il mio gatto non era più Piripicchio, ma "Pinturicchio" perché a Giorgio piaceva cosi."

Come è noto, la storia d'amore nata nel 2017 tra Gemma e Giorgio terminò dopo otto mesi. La dama torinese non si sentiva amata dal gabbiano e scelse di chiudere la loro relazione con grande sorpresa di Manetti. Successivamente la Galgani cercò più volte di tornare ad avere un rapporto con lui che tuttavia si mostrò sempre irremovibile. Ancora oggi, dopo sei anni dalla fine della loro storia, Giorgio rilascia spesso dichiarazioni nei confronti dell'ex fidanzata nei confronti della quale l'ex cavaliere non sempre riserva parole molto lusinghiere:

"Gemma dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere - ha dichiarato di recente a Nuovo Tv - dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità"

