In una recente intervista Gemma Galgani si esprime sul ritorno di Giorgio Manetti nel programma di Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto.

A Uomini e Donne, nel trono over, la coppia formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti è considerata una leggenda: i due nel dating show di Maria De Filippi sono stati tra i primi protagonisti del trono over su Canale5 e per anni, dopo l'addio del cavaliere, ci si è chiesti se sarebbe mai tornato nel parterre maschile.

Uomini e Donne, Gemma Galgani sul ritorno di Giorgio Manetti

Intervistata da NuovoTv, la dama torinese ha rivelato cosa pensa di un eventuale ritorno del cavaliere nel programma. Orami sono passati diversi anni dall'abbandono di Giorgio da Uomini e Donne e sembra che Gemma non provi più nessun rancore nei suoi confronti. La dama ha però rivangato, anche durante le puntate, cosa aveva provato per il cavaliere e come il suo amore l'avesse portata ad annullarsi, diventando quasi lo "zerbino d'Italia". Quando Manetti ha deciso di chiudere ogni storia, Gemma avrebbe, invece, voluto ancora lottare per il loro amore.

Può un amore così grande, dunque, finire? Stando a ciò che ha dichiarato a NuovoTv, la dama del trono over ha commentato che, secondo lei, se Giorgio ha dichiarato di essere interessato a tornare, allora, è evidente che sarà così, perché a detta della dama, il cavaliere potrebbe davvero essere convinto di tornare. A detta di Giorgio, lui non ha più nessun rancore nei confronti della dama e quindi il suo ritorno potrebbe davvero essere possibile. Del cavaliere, la dama ha deciso di conservare i bei ricordi della loro relazione e sa che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore.

