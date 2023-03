Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Silvio, mi hai detto cose irripetibili!", Maria De Filippi mette la parola fine [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, assistiamo all'ultimo atto della storia tra Gemma Galgani e Silvio Venturato, che arrivano a urlarsi contro. Ci penserà Maria De Filippi a mettere la parola fine alla storia. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con un annuncio importante per il trono classico di Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori, per poi tornare - un'ultima volta? - sulla storia tra Gemma Galgani e Silvio Venturato. Spazio anche al trono classico con Nicole Santinelli e all'esterna con Carlo, che ha un risvolto inaspettato in studio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani accusa Silvio Venturato di "cose irripetibili" e Maria De Filippi interviene a mettere la parola fine

La puntata si apre con un annuncio importante da parte di Lavinia Mauro: la tronista comunica con un video a entrambi i suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino, che vuole fare un'ultima esterna con entrambi a cui finalmente seguirà la sua scelta! La tronista ammette di essere triste di dover lasciare tutti, perché si è affezionata, ma sono ormai trascorsi 7 mesi ed è giunto arrivato il momento di scegliere. Dopo il ballo tra le coppie, Maria De Filippi annuncia che è il momento di Gemma Galgani: non solo si scopriranno i risvolti della chiacchierata tra Silvio Venturato e la dama torinese, ma Tina Cipollari ha finalmente avuto dalla redazione il video con tutti i momenti in cui Gemma si è lasciata andare alla passione con frasi e commenti e azioni con i suoi precedenti corteggiatori. La produzione ha accontentato l'opinionista e, infatti, viene mandato in onda con i vari momenti passionali della dama torinese, come il car washing, i baci appassionati e le notti d'amore con alcuni suoi ex storici.

Dopo la solita litigata tra l'opinionista e la dama, Maria fa entrare Silvio e il cavaliere è fermo nel dire che non vuole continuare la loro conoscenza, ma la discussione con la dama degenera al punto che Gemma rivela che Silvio le ha rivelato di esperienze passate molto intense, con video inviati su Messenger. Il cavaliere si inalbera e la accusa di inventarsi tutto, alzandosi e sembrando veramente furioso. Gemma continua a sostenere che sono cose vere e che, nonostante le cose che Silvio le ha detto, c'erano dei momenti molto belli, ma ora la situazione è insalvabile, perché il corteggiatore quando lei stava per lasciarsi andare ricominciava con discorsi fuori luogo e per lei pesanti.

Anche Maria interviene e dice che il rapporto tra loro non sembra affatto sano, anzi, è molto malsano, perciò, non vede come i due possano continuare questa relazione. Gianni e Tina inveiscono con la dama torinese, accusandola di aver mentito sulle lacrime che ha versato e che l'atteggiamento di Gemma mette in cattiva luce il cavaliere, perché continua a ripetere che Silvio le ha rivelato cose "che non si possono ripetere ad alta voce". Nonostante l'insistenza dei due opinionisti, Maria ammette che questi discorsi sono troppo intimi per essere detti e che qualcosa che può risultare volgare per la dama torinese, non lo sarà per altre donne, ma non ha senso continuare con questo discorso.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli bacia Carlo e questo provoca la reazione di Andrea e Cristian

Spazio al trono classico con Nicole Santinelli: nella precedente puntata la tronista si era scambiata un bacio appassionato con Andrea, lasciando scontento l'altro corteggiatore Carlo. La tronista ha deciso di fare una sorpresa al corteggiatore e durante questa esterna i due si avvicinano a tal punto che finiscono col baciarsi. In studio, Andrea non nega che questo atteggiamento lo infastidisce molto, perché sembra che la tronista non dia peso al bacio che si sono scambiati.

Gianni interviene chiedendo al corteggiatore se abbia notato come il pubblico non abbia applaudito quando ha visto il suo bacio con la tronista, ma Andrea risponde piccato che non gli interessa del pubblico e che sta parlando con la tronista, al che Gianni gli risponde a tono, ricordandogli che nel programma c'è anche lui e che ha tutto il diritto di dire ciò che pensa. A perdere le staffe però è anche Cristian, il corteggiatore con cui Nicole aveva avuto due esterne molto dolci, ma che era da qualche puntata che non arrivava a centro studio. Cristian avrebbe voluto già parlare con nella precedente puntata, perché ha provato veramente fastidio e non riesce a fingere che non sia successo nulla, Nicole lo incoraggia a mostrarle maggiormente il suo interesse. Nicole ammette di avere una maggiore connessione mentale con Carlo e che tra i due baci non riesce a decidere quale sia quello che le ha dato di più. Carlo continua a dichiarare che ha un forte interesse e che la sorpresa della tronista per lui è stato come vivere un sogno nella realtà, affermazione che scatena un'altra frecciatina da parte di Andrea.

