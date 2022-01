Uomini e Donne, Armando Incarnato a L’Isola dei Famosi? Marika Geraci lancia pesanti insinuazioni

Gossip TV

Durante l’ultimo scontro a Uomini e Donne, Marika Geraci insinua che Armando Incarnato stia puntando al cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Armando Incarnato torna al centro delle polemiche a causa dell’insinuazione di Marika Geraci, che è certa che il cavaliere di Uomini e Donne abbia ricevuto la proposta di partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi in qualità di naufrago. Ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, Armando Incarnato a L’Isola dei Famosi?

Armando Incarnato è uno dei volti più chiacchierati del parterre maschile del Trono Over, nonché presenza fissa nello studio di Uomini e Donne ormai da cinque lunghi anni. Il cavaliere partenopeo è in cerca dell’anima gemella, ma nel frattempo si mette in discussione litigando un po’ con tutti. Marika Geraci ha il dente avvelenato con Armando, dopo essere stata scaricata senza troppe cerimonie, raccontando in lacrime che il partenopeo l’avrebbe lasciata sola a Napoli, dove si era recata per provare a sistemare la situazione tra loro e rivelargli di essere ancora molto presa dal rapporto.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, dopo la gaffe di Biagio Di Maro, Marika ha preso posto al centro dello studio e ha iniziato a lanciare accuse pesantissime ad Incarnato. Secondo la dama siciliana, il cavaliere sarebbe in trattativa con la produzione de L’Isola dei Famosi, per entrare a far parte del cast in qualità di naufrago. Notizia che, al momento, non risulta essere confermata da nessuno, soprattutto non da Armando che ha negato con forza.

“In Honduras posso andarci anche senza Isola dei Famosi, mi faccio un biglietto aereo e vado in Honduras a farmi una vacanza, io non ho mai detto che andrò in Honduras!”, ha sbottato Incarnato cercando l’appoggio di Maria De Filippi, che sembra credere alle parole del partenopeo. Vero è che, considerando che le trattative sono ancora tutte aperte, Armando potrebbe continuare a negare per non far saltare gli accordi prima dell’unico del cast del reality show, condotto da Ilary Blasi, dunque solo il tempo potrà confermare se Marika ha detto il vero.

