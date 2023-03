Uomini e Donne, "Gemma Galgani massacra un uomo? Strano", parole al vetriolo da un'ex gieffina

Gossip TV

La storia tra Silvio Venturato e Gemma Galgani si è attirata i commenti di un'ex gieffina che ha lanciato pesanti frecciatine contro la dama torinese. Vediamo insieme cosa è successo.

Dure critiche per la dama torinese Gemma Galgani, volto storico di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dama del trono over è balzata in prima pagina sui siti di gossip per la turbolenta storia con il cavaliere Silvio Venturato: quella che era sembrato l'inizio di una bella relazione, si è trasformata in un girone di accuse e lacrime, con il cavaliere che si è sentito preso in giro e la dama torinese invece obbligata a un'intimità per la quale non si sentiva ancora pronta.

Uomini e Donne, ex gieffina si scaglia contro Gemma Galgani

Non solo gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno avuto da ridire sul comportamento di Gemma, ma anche dal pubblico a casa sono arrivate critiche, alle quali si aggiungono le parole taglienti di un'ex concorrente del Grande Fratello A parlare contro la dama torinese è stata Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality, la quale su Twitter si è lasciata andare con un commento molto deciso sul comportamento di Gemma Galganib:

È arrivato il momento dove Gemma massacra un uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall'inizio"

Le sue parole hanno ricevuto molto sostegno da parte di diversi utenti, i quali si sono espressi contro l'atteggiamento contraddittorio della dama del trono over, dichiarando che questo è ormai un copione già scritto per Gemma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne