Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma trascorre la notte con Silvio ma poi scoppia a piangere

Ieri, sabato 25 marzo 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: nessuna scelta per Lavinia, Gemma incertezze e la lacrime con il cavaliere Silvio.

Uomini e Donne, anticipazioni: caos tra Gemma e Silvio, la Galgani in lacrime

Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni:

Alessio Corvino è tornato in studio, dopo aver chiesto di poter rivedere Lavinia. Nell'esterna, Alessio si è mostrato subito molto dispiaciuto del fatto che lei non si fidi di lui, ma lei nega questa cosa. Campoli, per la prima volta, dopo aver visto l’esterna di lei e Corvino, ha detto di avere la sensazione di non essere la scelta. Non si è parlato di Luca Daffrè. Nicole ha portato in esterna Carlo e Andrea. Con Andrea c’è stato anche un bacio. Carlo era molto contento, come se Nicole fosse già proiettata unicamente su di lui, poi quando vede il bacio tra Nicole e Andrea, ci rimane molto male.

Anticipazioni Trono Over:

Gemma e Silvio hanno trascorso tutta la settimana a casa di lui a Novara. Tutto è andato più o meno bene ma, quando si sono seduti sul divano con lui a petto nudo, lei si è un po’ allontanata. Lui usava il suo tipico “linguaggio colorito” e lei si è bloccata. Silvio si lamenta del fatto che quando lui si raffredda allora lei lo cerca. Scendono due signore per lui e le tiene. Gemma scoppia a piangere ed esce dallo studio. Tina la rincorre e la fa rientrare.

Successivamente avvengono dei litigi tra Silvio e Gemma. Tina ha attaccato la dama dicendo che in passato non si è mai posta certi problemi con gli uomini. Silvio dopo la settimana trascorsa con Gemma aveva comunque deciso di chiudere la conoscenza con la Galgani.

