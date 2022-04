Gossip TV

La notizia per gli affezionati del dating show di Uomini e Donne, appare quanto clamorosa quanto, per una buona parte di pubblico, scontata: Gemma Galgani, 72enne torinese, presenza storica del dating show del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, sarebbe pronta a lasciare.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia il programma: ecco chi la sostituirà, l'indiscrezione

A rivelarlo, in assoluta anteprima, il settimanale Nuovo Tv secondo quanto rivelato da una persona che lavora dietro le quinte del programma Mediaset:

“Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”.

I più attenti telespettatori del programma, avranno notato, negli ultimi tempi, che il dating show di Canale 5 parla sempre meno delle vicissitudini sentimentale della dama torinese. Questo perché, oltre il ripetersi costante degli eventi che forse nell'arco del tempo è possibile abbia stancato gli affezionati del dating show, la redazione e la conduttrice pare si stia concentrando sulla dama bresciana Ida Platano, peraltro grande amica di Gemma che ne ripercorre in buona parte le sue dinamiche.

La Platano come la Galgani, si butta a capofitto sui cavalieri, restando con un pugno di mosche. E come la dama torinese, nel cuore conserva un grande amore. Per Gemma, Giorgio Manetti e per la Ida, Riccardo Guanieri. Come se non bastasse, come per la Galgani, anche Ida è un costante bersaglio di Tina Cipollari. Insomma, tutti gli ingredienti ci sono. Ida diventerebbe la nuova iconica dama del parterre dell'over di Uomini e Donne.

Nel corso dell'appuntamento odierno di Uomini e Donne, la Platano ha assistito al ritorno del suo storico fidanzato Riccardo Guarnieri. Come prevedibile, l'emozione l'ha travolta, e ha confessato quasi in lacrime, che "Certi amori rimangono per sempre...”