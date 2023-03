Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime, Silvio Venturato:"Ma di quale romanticismo parli?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani e Silvio Venturato sembrano non riuscire a trovare un accordo e la dama è in lacrime durante la puntata. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si inizia dal trono over con Gemma Galgani alle prese con il cavaliere Silvio Venturato. Il cavaliere ha deciso di deporre le armi, stanco dell'atteggiamento contraddittorio della dama.

Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime, Silvio Venturato stronca il suo romanticismo

Gemma Galgani è molto turbata dall'eccessiva intraprendenza di Silvio Venturato, il cavaliere con cui si sta conoscendo. In studio Maria De Filippi ha rivelato che la dama, cercando di portar fuori il lato romantico del cavaliere, ha organizzato un pranzo in riva al lago, ma le cose non sono andate per niente bene, perché il cavaliere si è sentito infastidito dall'atteggiamento della dama che in studio, in più di un'occasione gli ha rinfacciato di essere troppo focoso. Silvio afferma che dopo un mese lui vorrebbe sapere se Gemma ha per lui un interesse. I due finiscono col litigare, tanto che la dama è in lacrime e sembra pronta ad andarsene. Silvio però le chiede scusa e decidono di rivedersi. In studio la dama torinese entra e racconta che hanno avuto un altro incontro alle terme, dove hanno trascorso molte ore insieme.

Tina Cipollari e Gianni Sperti vorrebbero che la dama raccontasse qualche particolare in più, ma la dama si mostra imbarazzata. Tina la stuzzica, ricordandole dei suoi trascorsi e di come si mostrasse sempre disponibile, Gianni rincara la dose ricordandole di Giorgio, il suo storico ex, e della situazione che la dama torinese aveva accettato all'epoca, durante la quale il cavaliere frequentava anche altre donne. La dama a quel punto si infervora e perde le staffe, rispondendo che con Giorgio era scattato qualcosa a prima vista, mentre con Silvio no, invece. Tra gli opinionisti e la dama torinese si crea la solita dinamica di frecciatine, finché Tina non ne dice una delle sue: "Sei diventata allergica al p***?", scatenando gli applausi dello studio.

All'entrata del cavaliere, la situazione sembra peggiorare, perché Silvio afferma che l'uscita che hanno avuto alle terme è stata una vera presa in giro e che la dama non ha raccontato tutta la verità, perché ha nascosto che anche lei provava a stuzzicarlo durante l'uscita, ma sembra che voglia far ricadere la responsabilità di essere passionale solo su di lui. Il cavaliere è veramente stanco di questo atteggiamento contraddittorio della dama e del fatto che ha sminuito il pomeriggio passato insieme, dove non c'è stato solo qualche bacio, ma anche altro, solo che la dama non ha voluto rivelarlo. Anche gli opinionisti sembrano convinti che il racconto della dama torinese sia completamente fuorviante. Quando Maria De Filippi gli chiede cosa vuole fare, il cavaliere afferma che ha intenzione di sedersi tra gli altri cavalieri e poi alla fine della puntata se ne sarebbe andato a casa, perché era veramente stanco.

Silvio rifiuta anche di ballare con la dama, tanto che Gemma lo segue nel dietro le quinte. Ma Silvio ler sfugge e i due sono seduti agli opposti dello studio, senza neppure guardarsi. Anche dopo, gli opinionisti rincarano la dose, ma Gemma si arrabbia e si scaglia contro di loro e contro Silvio, gridando che non ha intenzione di lasciarsi andare a commenti volgari sulla giornata trascorsa insieme, perché non è nel suo stile. E queste parole spingono ancora il cavaliere a dire che vuole andar via, perché è chiaro che lui non è adatto alla dama. Gemma a questo punto è in lacrime, sentendosi incompresa e anche Maria De Filippi cerca di farle capire che il cavaliere vorrebbe solo sentirsi dire di essere desiderato da lei e che dal suo racconto non sembrava che ci fosse questo desiderio. La codnuttrice cerca di incoraggiarli a ballare per chiarirsi e sembra che i due inizino timidamente a riavvicinarsi, con Gianni che prova a farli ballare più vicini. Ma la situazione non si è sbloccata per nulla, tanto che anche Maria glielo fa notare e sembra che tutti provino a farli riavvicinare, così...ballano una terza volta.

