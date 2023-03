Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime a causa di Tina Cipollari: urla e lacrime in camerino [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canal3 5, Silvio Venturato e Gemma Galgani si lasciano e Tina Cipollari rincara un po' troppo la dose con i suoi commenti, facendo scoppiare un putiferio in puntata. Vediamo cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne vediamo la conclusione della storia tra Silvio Venturato e Gemma Galgani, con il cavaliere che decide infine di tenere le due corteggiatrici che sono giunte per lui e darsi una possibilità. Spazio poi al trono classico con Lavinia Mauro e i due Alessio, i suoi corteggiatori. Cosa sarà successo?

Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime a causa di Tina Cipollari, Armando Incarnato arriva in soccorso

Silvio Venturato decide di tenere le due corteggiatrici che sono giunte per conoscerlo, dopo l'insistenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti, infatti, sono dell'idea che il cavaliere debba andare avanti e darsi una possibilità di essere felice, dato che Gemma non lo vuole. Così, il cavaliere decide di proseguire la sua conoscenza.

Si passa al trono classico con Lavinia Mauro, alle prese con i suoi corteggiatori. Nell'ultima puntata la tronista ha visto uno dei suoi tronisti, Alessio Corvino, lasciare il programma, stanco della poca fiducia che Lavinia ha nei suoi confronti. La prima esterna che viene mostrata è quella della tronista con Alessio Campoli che ha deciso di presentare alla ragazza il suo migliore amico con una videochiamata e i due decidono di concludere l'esterna a telecamere spente. Arriva anche il turno di Alessio Corvino e i due finalmente in esterna fanno pace. Tuttavia, in studio, Gianni Sperti vuole cercare di capire perché è tornato in studio e gli chiede di dire chiaramente cosa prova per la tronista, perché è sempre molto schivo e oramai sono agli sgoccioli di questa scelta e quindi deve decidersi a esporsi di più.

Il corteggiatore però sembra cercare di aggirare la domanda, affermando di essere tornato per chiarire con la tronista per la questione delle foto e segnalazioni che sono giunte alla redazione. Alla fine, messo alle strette, ammette che sì gli è mancata ed è per questo che ha deciso di tornare. La situazione sembra chiarita e quando Maria chiede alla tronista con chi vuole ballare, Lavinia prima risponde che per questa volta non vuole ballare con nessuno, ma poi su consiglio della conduttrice accetta di fare due balli, iniziando da Alessio Corvino. Campoli, che aveva scherzato sul fatto che Lavinia avrebbe deciso di ballare prima con Corvino, si ritrova così "in panchina" e lascia lo studio durante il ballo.

Durante questo momento, Tina mostra dei cartelli alle telecamere sui quali ha scritto alcuni dei momenti più focosi vissuti da Gemma Galgani negli scorsi anni, a riprova che la dama non è così pudica come dice di essere. Come risultato ottiene che la dama torinese lasci lo studio in lacrime e si rifugi in camerino. A farlo notare è la padrona di casa e Tina decide di intervenire richiamando il dottore della redazione e andare con lui in camerino dalla rivale per aiutarla a riprendersi. Ovviamente, quando Gemma la vede scoppia in lacrime ancora più furiosamente e le due finiscono con l'urlarsi contro, con Gemma che inveisce accusando Tina di voler "macchiare" il ricordo di storie bellissime vissute nel passato con uomini importanti per lei, mentre l'opinionista la accusa di essere una bugiarda e un'ipocrita. Maria le lascia a urlarsi contro e sposta l'attenzione in studio dove è giunto Diego, un corteggiatore giunto a conoscere Roberta Di Padua. Il ragazzo ha quasi 31 anni, tre figli ed è un insegnante e colpita dalle sue parole, Roberta decide di tenerlo.

Si ritorna alla querelle tra Gemma e Tina: la dama è ancora in camerino e Maria chiede a Silvio se vuole raggiungerla, ma il cavaliere si rifiuta. Quando la dama ritorna in studio, Tina riprende a infastidirla e a sorpresa interviene Armando Incarnato: il cavaliere ammette che è triste vedere come una donna come Gemma debba essere oggetto di ilarità e di critiche, quando, alla fine aveva chiesto solo che fossero rispettati i suoi tempi. Il cavaliere è insolitamente calmo nell'esporre il pensiero e più che rivolgersi a Silvio e a ciò che è successo con Gemma ha delle parole verso coloro che - nel parterre femminile - hanno riso e applaudito quando Gemma è stata in difficoltà. Le sue parole provocano la reazione di Silvio che decide di chiedere ulteriori spiegazioni e il cavaliere più giovane continua a ricordargli che non ha voluto rispettare i tempi della dama, nonostante abbia ammesso che è interessato a lei e questo per lui non è amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne