Uomini e Donne, Gemma Galgani frecciatina velenosa alla dama Gabriella: "La manderei in un monastero"

Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, la dama torinese, Gemma Galgani, si toglie uno sassolino dalle scarpe nei confronti di Gabriella La Torre.

Si è conclusa da pochi giorni l'ultima stagione del fortunato dating show di Uomini e Donne che si è conclusa con la scelta di Nicole Santinelli e nuovi scontri tra Gemma Galgani ed Elio Servo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Gabriella deve ritrovare la coerenza e la lealtà

La dama torinese, proprio in riferimento ad un episodio avvenuto in studio con il cavaliere, non ha nascosto di nutrire dell'ostilità nei confronti di Gabriella La Torre che dopo aver assistito ad un duro attacco a Gemma da parte di Elio, è andata ad abbracciare il cavaliere. La Galgani ha anche accusato la dama di avere degli atteggiamenti particolarmente ipocriti.

Le vicende sempre turbolenti dell'over si sono chiuse dunque prima che si aprissero nuovi scenari o sviluppi, come la frequentazione tra Gemma ed Elio. Tra le pagine del settimanale di Uomini e Donne, tuttavia, la dama torinese ha colto l'occasione di sferrare un attacco velenoso a Gabriella alla quale, quest'estate, ha consigliato di fare un viaggio in monastero.

"La manderei senza dubbio a fare una bella vacanza da eremita, per ritrovare sé stessa, la coerenza e la lealtà, parole di cui ultimamente ha un po' perso il significato. Sceglierei per lei un Monastero benedettino in Sardegna, dove gli ospiti sono invitati a partecipare attivamente alla vita spirituale ogni giorno. Chissà che da quest'esperienza possa tornare una persona nuova."

La Galgani ha dichiarato anche che avrebbe piacere di trascorrere i prossimi mesi con Claudio, con il quale trascorrerebbe volentieri un fine settimana.

"Sono ancora indecisa su dove andare quest'estate ho comunque tre certezze: vorrei fare un viaggio cultu rale in qualche città con le mie sorelle; andrò a vedere all'Arena di Verona l'Aida, l'opera che più si adatta a quella location, poi mi ritaglierò sicuramente qualche giorno al mare. Per me davvero impossibile rinunciarvi, manco fossi una sirenetta!». Volendo, trascorrerei un week-end estivo con Claudio ma per due giorni eviterei le capitali europee e gli proporrei le meravigliose Cinque Terre. Una destinazione che appagherebbe il suo lato sportivo con lunghe passeggiate e il mio romanticismo, camminando lungo la Via dell'Amore: un sentiero a picco sul mare."

