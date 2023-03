Uomini e Donne, Gemma Galgani e Silvio Venturato ci riprovano, ma ci sono di mezzo...degli scatoloni! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani è tornata alla conquista del cavaliere Silvio Venturato. Ma come sarà andata? Vediamo cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si ricomincia dalla storia tra Gemma Galgani e Silvio Venturato. Spazio anche al trono classico con Lavinia Mauro alle prese con Alessio Corvino, ormai deciso ad andarsene, e con Luca Daffrè e la nuova e peperina corteggiatrice Chiara.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ci riprova con Silvio Venturato, ma lui...

La storia tra Gemma Galgani e Silvio Venturato si è arrestata dopo che la dama aveva raccontato del pomeriggio trascorso con il cavaliere alle terme in maniera secondo lui poco veritiera. La coppia non era riuscita a ricucire i rapporti neanche dopo un ballo e Maria De Filippi rivela che i due non si sono sentiti, ma che quella mattina Gemma ha inviato un vocale di scuse al cavaliere. Silvio ha accettato di tornare in puntata solo se la produzione manderà in onda i loro due vocali e la dama accetta. Nel messaggio, Gemma chiede scusa al cavaliere e gli rivela che per lei i momenti trascorsi insieme sono stati magici e che non li rinnega per nulla. Anche il cavaliere le chiede scusa per le parole troppo aggressive usate e sembra che tra i due sia tornato il sereno.

Ma, in studio, la situazione si complica di nuovo, perché Gianni Sperti stuzzica Gemma ricordandole che ora che lei ha cercato Silvio significa anche che è consapevole che il cavaliere voglia avere maggiore intimità con lei. La dama risponde di sì, ma quando Silvio prova a chiederle di vedersi a casa di lei, Gemma gli dà un due di picche, perché ha la casa piena di scatoloni. Gemma vorrebbe andare in un altro posto, un luogo romantico in cui si sente a suo agio, ma il cavaliere sbotta che è stanco di sentir parlare di romanticismo e i due ricominciano a litigare, con gli opinionisti che danno ragione al cavaliere e sottolineano l'incoerenza della dama torinese. Alla fine, Silvio si tira indietro e ammette che ora non farà più nulla, ma che sarà la dama a doverlo cercare.

Spazio al trono classico con Lavinia Mauro alle prese con la fuga di Alessio Corvino: il corteggiatore casertano nella puntata di ieri ha abbandonato lo studio furioso per i continui dubbi della tronista e infuriato ha deciso di lasciare il camerino e fare i bagagli. Infatti, quando Lavinia lo va a cercare trova il camerino deserto e resta molto delusa da questo suo atteggiamento, soprattutto, dopo che Alessio Corvino non si presenta neppure in puntata. Eppure, la tronista non sembra ancora pronta a prendere una scelta e vorrebbe aspettare ancora un po' di tempo per dar modo al corteggiatore di tornare, sebbene la notizia non renda felice Alessio Campoli che le fa notare che certo non possono stare così ad attendere lui. Si prosegue con il trono classico e con il nuovo tronista Luca Daffrè che ha portato in esterna una nuova ragazza, Chiara. I due in esterna si sono divertiti molto, soprattutto per il carattere peperino della corteggiatrice, la quale non ha paura di dire al tronista ciò che pensa e che per quanto sia sia trovata bene con lui, anche lei ha notato che il ragazzo non ha approfondito molto la loro conversazione in esterna.

