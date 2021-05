Uomini e Donne, Gemma Galgani cacciata? Parla Giorgio Manetti: "A Maria conviene tenerla"

Gossip TV

Le parole dell'ex cavaliere toscano intervistato da NuovoTv.

Da diverse settimane si parla di una eventuale dipartita televisiva di Gemma Galgani, presenza storica del dating show di Uomini e Donne. Da unidici anni la dama torinese è una presenza fissa nel parterre dell'over anche quando si è fidanzata per brevi o lunghi periodi, la Galgani non ha mai lasciato definitivamente il programma.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti su Gemma Galgani: "A Maria conviene tenerla"

Ma Gemma sarebbe davvero prossima all'addio a Uomini e Donne? Gli ultimi rumors lo danno per scontato. Ci sarebbero new entry pronte a rinnovare il programma che da anni ruota intorno alle vicende sentimentali di Gemma. Tina Cipollari, acerrima nemica della Galgani, ha dichiarato di essere la principale responsabile nell'aver creato il "personaggio". I primi anni trascorsi nel parterre femminile di Uomini e Donne, Gemma appariva timida e intimorita, raramente al centro dell'attenzione di cavalieri e telespettatori. L'attenzione di Tina e la storia d'amore con Giorgio Manetti, hanno contribuito, secondo l'opioninista, ad avere la popolarità di oggi.

In una intervista rilasciata a NuovoTv, l'ex cavaliere toscano ha commentato le parole della Cipollari non risparmiando critiche alla sua ex compagna. Il gabbiano si è detto stupito che si continui a parlare da anni di lei che peraltro ripete le stesse cose tutti i giorni. Questo farebbe comodo alla De Filippi che in termini di share e ascolti non può certo lamentarsi.

Giorgio ha sostenuto che alla padrona di casa conviene tenerla in studio e, esattamente come Tina, ricorda che prima della loro storia d'amore la Galgani non fosse cosi famosa. Per Manetti la presenza della dama torinese nel programma è una certezza fino a cento anni. Sulla loro tormentata relazione, il gabbiano ha dichiarato:

“Non rinnego nulla degli otto mesi della nostra relazione perché sono stato bene. Peccato che lei sia cambiata da un giorno all’altro”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.