Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata con una nuova (e più giovane) fiamma!

Secondo una recente segnalazione, la dama di Uomini e Donne Gemma Galgani starebbe frequentando una nuova fiamma. Vediamo insieme i dettagli!

La nota dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, potrebbe non tornare per il prossimo anno nel dating show di Canale5? Se così fosse, non sarebbe per volontà di Maria De Filippi, ma perché la dama torinese avrebbe incontrato l'amore fuori dal programma!

Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata con una nuova fiamma!

Su Gemma, infatti, è giunta una segnalazione, riportata dal settimanale Mio, secondo cui la dama torinese sta trascorrendo l'estate in compagnia di una nuova fiamma: si tratta di un uomo più giovane, di cui - al momento - è sconosciuta l'identità. Questa segnalazione potrebbe non essere la solita indiscrezione priva di fondo, dato che sotto il post della rivista che riporta la notizia è apparso anche il like di Gemma stessa!

Ma questo potrebbe voler dire che Gemma non tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne? Secondo Lorenzo Pugnaloni, questa potrebbe essere l'ultima occasione per la dama torinese di trovare il vero amore nel dating show di Maria De Filippi, al quale partecipa da oramai 14 anni. Dopo la travolgente storia con Giorgio Manetti e altri tentativi a vuoto, per Gemma potrebbe davvero essere l'ultima volta che cerca di mettersi in gioco in un contesto televisivo. L'ultima edizione, dopotutto, l'ha vista collezionare una brutta delusione dopo la love story con il focoso cavaliere Silvio, a cui si è aggiunto, verso l'ultimo mese della trasmissione, anche un brevissimi flirt con il polemico Elio.

Sulla sua partecipazione al programma non ha, però, dubbi lo stesso Manetti, il quale ha commentato a Tag24 che per la dama torinese stare lì è un fattore legato non alla ricerca dell'amore:

"Per Gemma ormai è diventato virale partecipare al programma! Non troverà l'amore [...] Non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore"

