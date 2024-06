Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice insieme per la prima volta a Napoli

Gossip TV

La coppia formata da Daniele Paudice e Gaia Gigli si è ritrovata insieme per la prima, dopo l'uscita da Uomini e Donne, a Napoli.

L'ultima coppia a essersi formata a Uomini e Donne è stata quella di Daniele Paudice, ultimo dei tronisti del trono classico, e di Gaia Gigli, sua corteggiatrice e scelta. Per la prima volta, dall'uscita dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, i due sono stati avvistati insieme a Napoli.

Uomini e Donne, Gaia e Daniele insieme a Napoli per la prima volta

Sulla nuova coppia del dating show erano già iniziati a circolare i primi rumors di una crisi, visto quanto poco si mostravano insieme sui social. Ma, in realtà, Gaia Gigli e Daniele Paudice non hanno mai smesso di sentirsi e di progettare insieme quando vedersi.

Un impegno non da poco, visto che l'ex corteggiatrice ha un figlio di quattro anni che richiede la sua attenzione costante.Tuttavia, con un tenero scatto sui social, la neo coppia si è mostrata insieme, intenta a baciarsi e per la prima volta a Napoli. Gaia, infatti, ha deciso di raggiungere il capoluogo campano, città d'origine del suo fidanzato, per trascorrere dei romantici momenti insieme.

Era stata proprio Gigli a confermare ai fan che lei e Daniele erano ancora una coppia e che stavano cercando di far combaciare tutti i vari impegni lavorativi e famigliari per potersi rivedere al più presto.

Uomini e Donne, i rumors su Gaia e Daniele: si conoscevano già da prima del programma?

Il percorso tra Gaia e Daniele non ha richiesto molti mesi di conoscenza, vuoi per dinamiche legate alla durata del dating show, vuoi perché tra i due l'intesa è stata immediata. Tuttavia, l'ex corteggiatrice ha ammesso di non aver sempre avuto la certezza che sarebbe stata lei la scelta, anche perché Daniele era parso molto coinvolto da Marika, altra sua corteggiatrice.

L'intesa tra il tronista e Gaia, inoltre, era parsa molto insolita ai più, tanto che alcuni fan avevano scoperto un dettaglio interessante e che aveva fatto circolare dei rumors sulla loro storia: Daniele aveva messo like ad alcune foto di Gaia che risalivano a ottobre 2023. A quell'epoca, nessuno dei due frequentava il programma e dato che una volta entrati in gioco nel trono classico c'è il divieto di seguirsi sui social, a molti è parsa una coincidenza troppo insolita per passare inosservata. E quando la scelta è stata Gaia, non sono mancate le polemiche!

Tuttavia, sui social, Gaia ha voluto rivelare come stavano davvero le cose e ha ammesso:

" Ecco, in realtà, al contrario di quello che molti pensano, io e Daniele non ci conoscevamo prima. Assolutamente no. È stato un like messo tempo fa. Anche perché lui durante il percorso del Trono non ha avuto i social"

