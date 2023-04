Uomini e Donne, furia Riccardo Guarnieri, i sospetti su Ida e Alessandro

Gossip TV

Il noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, ha lanciato una frecciatina velenosissima nei confronti di una coppia e c'entrerebbe la sua ex fidanzata Ida Platano.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri velenoso sui social

Ma andiamo con ordine. Il cavaliere tarantino, poco fa, ha pubblicato una Ig Stories, senza fare alcun riferimento a persone in particolare ma con un'accusa molto chiara

“Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”

Una stoccata abbastanza insolita quella del cavaliere che non che non fa un grande uso dei social pertanto viene spesso messo al setaccio che pubblica. Secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, Riccardo si riferirebbe a Alessandro Vicinanza, l'attuale fidanzato della sua ex, Ida Platano. La Marzano ha condiviso questa indiscrezione, giunta nelle ultime ore: “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro”

Quanto all'ex coppia del trono over, in molti hanno notato "un silenzio" social, ovvero l'assenza di foto e video che come di consueto testimoniavano i loro romantici momenti insieme. Alessandro che di recente è stato in ospedale a causa di un problema cardiaco, nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram la nuova canzone Un Briciolo di Allegria di Mina e Blanco, accompagnando il brano dall'emoticon di una rana che è il simbolo della storia con la Platano.

