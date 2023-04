Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza in ospedale: "Cuore ballerino"

Gossip TV

Problemi cardiaci per l'ex corteggiatore del trono over di Uomini e Donne, fidanzato di Ida Platano

Alessandro Vicinanza, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e fidanzato di Ida Platano ha allarmato tutti i suoi fan con una foto in cui si è immortalato in ospedale con il braccio attaccato ad una flebo, aggiungendo alla foto queste parole: "Il leone è ferito ma tutto a posto"

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza in ospedale, mentre Ida Platano sostiene Armando Incarnato

Trascorse alcun ore, Vicinanza ha detto di aver fatto ritorno a casa e di aver avuto problemi cardiaci senza specificare ulteriormente il motivo della sua degenza in ospedale.

"Ragazzi buongiorno…Grazie, grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto."

Nessun commento da parte di Ida che si è immortalata nel suo salone di bellezza e ieri, nel corso della puntata di Uomini e Donne, ha condiviso anche un messaggio di sostegno e affetto per Armando Incarnato, ultimamente protagonista di molte polemiche all'interno del dating show: "Ti voglio bene" ha scritto l'ex dama accompagnando la frase con un'immagine del cavaliere campano.

A difendere Armando, è intervenuta anche un'altra nota ex dama, Barbara De Santi.

"Sono assolutamente sono dalla parte di Armando - ha dichiarato la De Santi - È strano ma mi ricorda quando io venivo accusata di cose che non avevo fatto. Diventavo matta, pazza. Mi nasceva da dentro. Una persona che invece vuole nascondere, rimane quasi sulle sue. Non si scalda così tanto. Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità. Perché era vero quello che dicevo e venivo attaccata per cose che non avevo mai fatto. Impazzivo come lui. Quindi io credo in Armando."

