Uomini e Donne, frecciatina di Nicole Santinelli a Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio?

Dopo la fine della sua storia con il corteggiatore di Uomini e Donne, la tronista Nicole Santinelli ha risposto ad alcune domande dei fan su Ig. Ecco cosa ha detto.

Dopo la fine della sua storia con il corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Nicole Santinelli è tornata a raccontarsi sui social, rispondendo alle domande dei suoi followers.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli lancia una frecciatina a Carlo Alberto e Andrea?

A fine maggio, attraverso una diretta sui social, Carlo Alberto Mancini aveva annunciato che la storia con la tronista Nicole Santinelli era terminata: le modalità dell'annuncio avevano scatenato diverse polemiche e numerosi volti del dating show si erano schierati contro o a favore della tronista, mentre volavano frecciatine con la storica rivale Roberta Di Padua e si vociferava di un'intesa con la non scelta Andrea Foriglio.

In un'intervista, Nicole aveva specificato che non era sua intenzione cercare Andrea e che per quanto dispiaciuta aveva preso la giusta decisione lasciando Carlo Alberto e che non si era aspettata che condividesse la notizia della fine della loro storia, senza discuterne prima con lei. Nella giornata di ieri, l'ex tronista è tornata a parlare sui social, rispondendo alle domande di alcuni suoi fan e tra le risposte molti hanno intravisto delle frecciatine ai suoi ex corteggiatori. Alla domanda su come stesse, ad esempio, Nicole ha risposto, con un riferimento, forse, ad Andrea Foriglio:

"Serena. Se mi mancasse qualcosa, lo andrei a prendere."

Ma anche per Carlo Alberto non sembrano essere state risparmiate le frecciatine: tra le caratteristiche del suo uomo ideale, Nicole ha inserito l'aggettivo "Sincero" e molti fan hanno pensato che si riferisse alla sua scelta, soprattutto, perché in alcune dichiarazioni, Nicole aveva lasciato intendere che c'erano stati dei lati che non aveva apprezzato di lui.

