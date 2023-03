Uomini e Donne, Francesco Arca torna a parlare del suo percorso nel dating show e dei suoi successi lavorativi

Gossip TV

Oggi, è il protagonista di Resta con me, nuova fiction di Rai 1, ma Francesco Arca non ha dimenticato gli esordi della sua carriera in tv, quando ha preso parte al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il dating show Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Francesco Arca si racconta

Attualmente è il protagonista di Resta con me e interpreta il vicequestore Alessandro Scudieri della polizia di Napoli che, insieme a sua moglie, il giudice di tribunale per i minorenni Paola (Laura Adriani), accoglie in casa il piccolo Diego (Mario Di Leva), rimasto orfano a causa di una sparatoria. Nella realtà, Arca è sposato dal 2013 con la modella Irene Capuano, che lo ha reso padre di Maria Sole e Brando Maria.

L'attore, tuttavia, ha iniziato ad apparire in tv come tronista di Uomini e Donne, un'esperienza che Arca ammette di non rinnegare affatto, perché gli ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo, anche se non è stato facile inizialmente:

"Non rinnego i miei inizi come tronista a Uomini e Donne, avevo 24 anni ed era un modo come un altro per farsi strada in tv. Ma ho dovuto impegnarmi più degli altri per liberarmi dal pregiudizio, soprattutto, con me stesso. Ho cominciato a capire che stavo cambiando quando Ferzan Ozpetek mi volle nel film Allacciate le cinture, nel 2014."

Arca ha partecipato al dating show come tronista nel lontano 2006, da cui uscì con la sua scelta, la corteggiatrice Carla Velli e solo dopo l'esperienza a Canale 5 ha iniziato a studiare recitazione e nel 2012 è parte del cast della fiction Mediaset Le tre rose di Eva. Dopo Velli, ha avuto diverse relazioni, tra cui quella con la collega Anna Safroncik e Laura Chiatti.

