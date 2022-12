Uomini e Donne: flirt in corso tra Eugenio Colombo e l'ex dama del trono over Pamela Barretta?

Gossip TV

Il commento dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e dell'ex compagna di Eugenio, Francesca Del Taglia.

Flirt in corso tra due ex amatissimi e noti volti del dating show di Uomini e Donne? Al blog di Isaechia un utente ha segnalato di aver avvistato in atteggiamenti intimi, l'ex tronista Eugenio Colombo e l'ex dama del trono over, Pamela Barretta.

I due sono stati avvistati in una discoteca in provincia di Bari, città natale di Pamela, la notte scorsa. Secondo la testimonianza, tra i due ex volti di Uomini e Donne, ci sarebbero stati diversi baci:

Scoop gigantesco. Ieri sera alla discoteca Trappeto di Monopoli, Egenio Colombo si è baciato con Pamela Barretta. Sono riuscita a fare solo queste due foto ma vi assicuro che si sono baciati ripetute volte. Ovviamente il loro amichetto Venza non ne parla. C’era anche lui.

Nelle foto, tuttavia, i due si abbracciano calorosamente ma non sembrano baciarsi. Sicuramente i due ex volti del dating show si conoscono e la bella Pamela non sembra disdegnare l'indubbio fascino di Colombo, visti i suoi apprezzamenti visibili sul profilo Instagram dell'ex tronista.

Eugenio ha dichiarato di recente di essere single dopo la rottura con Francesca Del Taglia. Una lunga relazione nata a Uomini e Donne e dalla quale sono nati due figli. La Del Taglia, di recente, è venuta allo scoperto palesandosi il suo nuovo amore Federico Fiorentino. Sul presunto flirt tra Eugenio e Pamela ha commentato:

"Non la conosco…e ripeto, non è più affare mio."

La Del Taglia ha anche rivelato che una delle cause per cui è finita la relazione con Colombo sia stata il lavoro di lui, fatto che è stato smentito dal bel 36enne campano.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.