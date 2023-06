Uomini e Donne, Federico Nicotera avrebbe tradito Carola Carpanelli? Arriva una segnalazione!

Gossip TV

Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ha confermato la fine della storia d'amore con Carola Carpanelli. Ma a sorpresa è arrivata una segnalazione su di lui e un presunto tradimento. Ecco cosa è successo!

I fan di Uomini e Donne hanno assistito nell'ultima settimana all'annuncio della crisi di una delle coppie del trono classico di questa edizione. Parliamo di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, tronista e corteggiatrice del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Federico avrebbe tradito Carola? La segnalazione

Quella che i fan speravano fosse solo una crisi, in realtà, si è poi trasformata in una rottura definitiva: a confermarlo è stato Nicotera con una storia social proprio nelle scorse ore, nella quale affermava che ci aveva creduto fino alla fine e che purtroppo tra lui e Carola era tutto finito. L'ex tronista ha anche chiesto ai fan di rispettare la loro privacy e non chiedere altro:

"Voglio dirlo in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti."

Sulla questione, invece, Carola Carpanelli ha preferito mantenere il riserbo, limitandosi a una breve storia qualche giorno fa in cui chiedeva rispetto per la sua privacy e che purtroppo lei e Federico erano in una situazione difficile. La corteggiatrice ha anche svelato che in occasione di un compleanno è stata insultata verbalmente da un hater, un cameriere in un ristorante, perché secondo lui "Federico ha fatto bene a lasciarti, eri diversa nel programma, guarda ora come sei". Carola si è sfogata sui social, dicendosi amareggiata per la cattiveria ricevuta e che non è concepibile un atteggiamento simile.

Nelle ultime ore è giunta una segnalazione su Federico Nicotera e su un presunto tradimento: a diffondere la news, non ancora confermata, è stata Deianira Marzano che, nelle sue stories, ha riportato un messaggio arrivatole sui social, in cui un'utente affermava di conoscere bene entrambi i protagonisti di Uomini e Donne e che Federico aveva scaricato Carola quando aveva compreso che come coppia per il mondo dello spettacolo non funzionavano. Nel messaggio postato dalla gossippara si legge:

"Ciao Deia, ho parlato anche con Amedeo [Venza], sono molto contenta che avoi state difendendo Carola e non capisco per quale motivo lo proteggie e non dice le cose come stanno, qualcosa non mi torna. Io li conosco molto bene, ma molto bene entrambi Federico e Carola, lui da quando sta con lei solo all'inizio si è mostrato amorevole, ma per i social, pensava di sfondare come coppia ma non trovava neanche un'agenzia che li volesse, così poi ha mollato. Perché lui è convinto che possa fare il GFV, ora sta in quel mood. Tra l'altro pare anche che l'abbia tradita, perché si è confidato con un amico in comune."

Non ci resta che attendere per scoprire se arriveranno ulteriori chiarimenti in merito!

